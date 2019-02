Grupo Pilar entró en concurso de acreedores por una deuda de 400 millones de pesos

La recesión y, en especial, la declinación del consumo interno siguen poniendo en jaque a muchas empresas argentinas. En este marco, la firma cordobesa Grupo Pilar SA (Gepsa), que se dedica a la fabricación de alimentos para animales, solicitó el año pasado un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Provincial.

El Juzgado de 29ª Nominación en lo Civil y Comercial finalmente lo autorizó en las últimas horas y fijó plazo hasta el 2 de mayo para que los acreedores presenten las peticiones de verificación de sus créditos, según publica el diario La Voz.

n Plantas

Grupo Pilar posee su establecimiento principal en Córdoba, en la ciudad de Pilar. Además, cuenta con otras tres plantas en producción: dos en Buenos Aires (Pilar y Trenque Lauquen) y una en Entre Ríos (Seguí).

La compañía sostiene dos unidades de negocios principales, Pet Foods (para mascotas) y Feeds (para grandes animales). Junto a sus centros de distribución, emplea a más de 300 personas, señala La Voz.

Desde la empresa relacionaron la actual situación a “la evolución de las tasas de interés, la devaluación y la recesión”.

“La suma de aspectos de coyuntura macro y microeconómicos, de política monetaria del país, junto a la fuertísima recesión vivida, y la presión ejercida por los acreedores financieros y fiscales hace que la firma no alcance a enfrentar debidamente sus obligaciones de pago”, advirtieron desde la compañía.

En cuanto a la deuda que pesa sobre el grupo, se trata de $400 millones que buscan renegociar.

No obstante, desde la empresa aseguran que no está en riesgo su continuidad ni tampoco los empleos, indica La Voz.

“Grupo Pilar se inclina hacia un concurso preventivo de acreedores para preservar su patrimonio y las fuentes de trabajo”, justificaron.