Groppa fue más que Servetti y se adueñó de la revancha

Máximo Riesgo cambió de escenario pero no modificó su estilo. Este mega evento deportivo volvió a proponer un espectáculo de altísimo nivel, esta vez, en la sede del Foot Ball Club Argentino. Un recinto que se lució, con luces, música y pantalla gigante, para ofrecerle al millar de espectadores 13 combates de kickboxing. Sin dudas una velada más que interesante, que comenzó a las 21 horas cuando se abrieron las puertas y finalizó casi a las 2.30 de la madrugada de ayer sábado, con el buen triunfo de Matías Groppa ante el pampeano Pedro Servetti, en la pelea profesional de fondo.

Una vez más Mariano Luzzi y su grupo de trabajo decidieron apostar a lo grande, subiendo de nivel a pesar de la situación económica que vive el país y el público respondió. Arriba del cuadrilátero se vieron 13 combates de kickboxing, con el atractivo que siempre genera ver nuevas caras, jóvenes que se animaron a debutar en este duro deporte y afrontaron sus desafíos bien preparados. Junto a ellos varios experimentados, como Omar y Javier Alegre, Maximiliano Bonello y Matías Groppa.

El evento contó con los triunfos de Francisco Hernando, Agustín Romano, Joaquín Santomingo, Santiago Cenizo, Alejandro Ibáñez, el “Pata” Acurcio, Maximiliano Bonello y Matías Groppa. Mientras que Fabián Romano, Juan Pablo Armano y Javier Alegre empat6aron en sus combates y las derrotas de Roberto Venticinco y Omar Alegre.

n Groppa, contundente

El cierre del evento se hizo desear. Pasadas las 2 de la madrugada subieron al cuadrilátero los dos púgiles profesionales, el trenquelauquense Matías Groppa y el pampeano Pedro Servetti. Un pelea ente dos conocidos, donde Servetti buscaba su revancha tras la derrota del 2017. Pero no pudo ser para el foráneo. Groppa demostró estar un paso por arriba. Más fuerte, decidido y entero físicamente. Un Groppa que ha ido mutando su estilo de pelea, ya no es ese boxeador que sale desde el primer segundo a ganar el combate, sino que se ha vuelto más estratégico, pensante y estudioso. Por momentos Groppa le hizo sentir a Servetti esa diferencia. Groppa tuvo tiempo de divertirse y estrechar algunos diálogos con su rival, cuando las patadas y las manos se cruzaban.

Fue un combate parejo en los tres asaltos, pero siempre con un plus a favor del local. En el segundo asalto los diez segundos finales fueron “palo a palo”, en esa lucha para ver quién aguanta más, pero en el tercero Servetti no pudo sostener el ritmo. Groppa aprovechó y allí dominó el pleito, llevando de un rincón a otro a su rival que solo atinó a la defensa. Buen triunfo en casa para Groppa que quizás tenga otro combate antes de que termine el 2018.

De semi-fondo se dio la pelea, en semi-profesional, entre Maximiliano Bonello y Pablo Gallo, de Pehuajó. Otro combate duro, fuerte, y entre dos púgiles con experiencia. Punto a favor para Bonello, su forma física y entereza. En esos momentos en que el rival muestra flaqueza, Bonello fue para adelante, y al estilo Rafael Nadal, antes del campanazo de cada asalto ya estaba parado en el medio del ring, demostrando a su rival ese plus físico. Ambos pegaron bien con manos y piernas, pero sorbe el cierre Gallo intentó siempre evitar el encontronazo. Fallo unánime y triunfo para Bonello.

n La previa

Pasada las 21.30 el evento tuvo su primer combate arriba del ring. Los debutantes hicieron su aparición. Primero fue el turno de Francisco Hernando ante Alexis Muñoz, de Bolívar, en 63 kilos. Buena presentación de Hernando, rápido y ágil el jovencito con manos, en tanto que Muñoz supo utilizar muy bien sus piernas. Pero para un debut de ambos fue un aprobado con creces. Hernando ganó bien, llevó a su rival a la lona y eso le dio los puntos necesarios. Otro que ganó en su debut fue Agustín Romano gente a Paúl Marcoantonio, de América, en 60 kilos. Un combate furioso y donde Romano demostró no pesarle el debut. Pegó, pegó y pegó, tanto fue así que en el segundo asalto el rincón rival tiró la toalla dándole el KO técnico al trenquelauquense.

La tercera velada fue entre Joaquín Santomingo y Roberto Leguizamón, de América, en 100 kilos. Dos chicos pesados, pero aguerrido y bien físicamente. Se buscaron, nunca retrocedieron y se brindaron al público, algo que se agradeció. Combate muy parejo pero que Santomingo supo llevar hacia su lado con los brazos, boxeando en un muy buen nivel. Festejando triunfo para el juvenil trenquelauquense en su debut.

El cuarto combate de la noche fue entre dos que ya tienen algunas peleas en su haber. Por un lado Roberto Venticinco y por el otro Walter Rodríguez, de Pehuajó, en 68 kilos. Esta veza fue derrota para el de Trenque Lauquen. Su rival, a pesar de tener la nariz con sangre, supo pegar muy bien con las piernas, algo que le fue dando puntos en cada asalto. Podría haber sido un empate, pero los jueces dictaminaron triunfo para el de Pehuajó.

Luego fue el turno para Santiago Cenizo y Jonatan Castillo, de América, en 65 kilos. Otro combate de riesgo. Pegaron fuerte durante el tiempo que duró la pelea. Cenizo fue brutal con las piernas, tiró a su rival a la lona y obligó a un cierre antes de tiempo cuando Castillo decidió abandonar por un fuerte golpe en una de sus piernas. Gran triunfo para el de Trenque Lauquen.

La sexta pelea fue entre Alejandro Ibáñez y Tomas Gómez, de América, en 59 kilos. Dos jóvenes livianos, que se estudiaron mucho en los dos primeros asaltos y recién en el tercero dieron todo. Fue allí donde sumó a su favor Ibáñez que se quedó con el triunfo.

n Empates

El primer empate de la noche fue entre Fabián Romano y Lucas Desnos, de Pehuajó, en 67 kilos. Un asalto para cada uno, pelea de ida y vuelta, con Desnos proponiendo y Romano aguantando, pero a la vez contraatacando muy bien. En fallo dividido, empate. Otra igualdad fue entre Juan Pablo Romano y Pablo Videla, de General Pico, en 70 kilos. Dos que propusieron, pegaron y no se guardaron nada. Patadas bien usadas y brazos certeros, con algo más de decisión para Videla, pero con un resultado empatado.

Para Omar Alegre su combate terminó en caída. Fue más Marcos Ellero, un jovencito de General Pico que se las puso bien difícil al de la ciudad. Otra pelea pareja pero siempre con una ventaja para Ellero, en lo físico y en la contundencia. Otro empate de la noche fue entre Javier Alegre y Juanjo Aramburu, de Pehuajó. Primera vez que Alegre pelea en kickboxing y tan mal no lo hizo. Alegre tiró todo lo que tenía en el primer asalto y Aramburu se guardó para el final. Justo empate. Y sobre el final, el triunfo del “Pata” Acurcio sobre el pehuajense Rodolfo Perelano. Otro combate ajustado, con un clásico “palo a palo” que podría haber sido empate, pero los jueces le dieron el triunfo al “Pata”.