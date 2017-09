Griselda Camarano y un homenaje a sus 30 años junto a los libros

Ayer por la tarde se desarrolló en las instalaciones de la Biblioteca Pública Rivadavia un sentido reconocimiento a la bibliotecaria Griselda Camarano quien hace pocos días accedió a los beneficios de la jubilación luego de 30 años de labor en la centenaria institución. Del encuentro participaron los trabajadores de la entidad, socios, familiares y allegados a Camarano quienes fueron testigos de su incesante trabajo y compromiso para con la Biblioteca y quisieron estar presentes en esta emotiva despedida.

Cabe destacar que la bibliotecaria fue, durante todos estos años, una figura muy reconocida en el funcionamiento de la institución, organizadora de encuentros culturales y de diferentes acontecimientos que tuvieron el objetivo de abrir el espacio a la comunidad y transformar a la biblioteca en un lugar de encuentro.

n Emoción

La Opinión pudo ayer tomar contacto con la bibliotecaria quien brindó una reflexión sobre lo ocurrido durante la tarde de ayer: “Estoy muy feliz, porque uno cree que nunca llegan estos momentos de despedida pero todo tiene un ciclo y hay que disfrutar de los ciclos que se van dando en la vida. Por suerte me voy con la alegría y la gran satisfacción de haber dejado todo lo que más pude y, lo que no hice, fue simplemente porque no pude. Pero realmente me voy muy feliz”.

Consultada sobre si continuará vinculada a la institución, Camarano dijo que seguirá “colaborando con lo que pueda porque son muchos años de andar, de mucho trabajo y contactos que siempre le pueden hacer bien a la institución. Siempre pensé que la Biblioteca tenía que posicionarse a nivel nacional y también vincularnos a nivel regional. Para eso trabajé arduamente y pienso que ese trabajo hay que seguir sosteniéndolo en el tiempo porque es un trabajo de años y para eso voy a estar presente en todo lo que pueda”.

n Historia

Respecto de cómo fue su inicio en la Biblioteca Rivadavia, la entrevistada recordó: “Hacía poco que había llegado a Trenque Lauquen y una amiga me cuenta que habían puesto un aviso en el diario que necesitaban una bibliotecaria, me anoté y tres meses después me llamaron con el compromiso de hacer la carrera en la ciudad de La Plata. Fue todo un desafío porque yo tenía a mis hijas muy chiquititas así que hice el compromiso de hacer la carrera, trabajar luego para la institución”, dijo antes de culminar señalando que “el lazo siempre ha sido muy fuerte y siempre trabajé con la idea de que prevalezca el bien a la comunidad, que la Biblioteca esté fortalecida, que crezca, que evolucione en función de la ciudad y que les sirva a todos. La lectura y los libros lleguen a todos”, culminó.