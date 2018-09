Griffa: “Estamos bien preparados mental y físicamente”

En una conferencia de prensa que dio esta mañana (jueves) en el Hotel Sorrento, a poco más de 48 hs. del combate, Griffa dijo confiada: “Estamos (incluyendo a su preparador) bien preparados mental y físicamente”. De la ronda de prensa participaron su entrenador, Ezequiel Corea; el director de Deportes municipal, Sergio Barbas; y el productor y organizador de la velada boxística, Mario Arano, además del relator Marcelo González, quien hizo de presentador.

También informaron que la ceremonia de pesaje de todas las peleas se realizará mañana (viernes) a las 16.30 hs. en el Centro Cívico “La Primera” ,con entrada libre y gratuita al público. Asimismo, concluido el pesaje, se acreditará a los medios de prensa que quieran hacer la cobertura del espectáculo sabatino.

Griffa destacó el entrenamiento que llevó adelante el último tiempo. “Después de la última pelea (por el título del mundo ante Marcela “La Tigresa” Acuña, que le ganó ) descansamos una sola semana y volvimos. Me salió esta pelea rápido que me pone contenta porque me quedé con muchas ganas de boxear en Catamarca. Hemos hecho un buen trabajo y voy a dar un buen espectáculo”.

“La Joya” sostuvo que hará frente a “Gaby” Bouvier “la misma pelea que iba a hacer con Frías (la puntana que desertó por el fallecimiento de su abuela, el domingo pasado). Ella es un poquito más fuerte y hay que irla a buscar y dejar todo para ganar”.

El director de Deportes del Municipio manifestó que “es un orgullo tener este nivel de evento o velada boxística. Queremos mostrarle a Mario (Arano) el potencial que tiene Trenque Lauquen para hacer este tipo de espectáculos. La atracción es Laura (Griffa) y nos parece muy bien que esto ocurra”.

En relación a la velada del sábado, Arano, quien reveló que tiene un vínculo especial con Trenque Lauquen, debido a que su madre es oriunda de esta ciudad, aunque criada en Pellegrini, sostuvo: “El evento va a salir muy bien, la gente quiere ver este tipo de eventos. Es un show de boxeo internacional, va a haber luces robóticas, humo, color y buena música. Tenemos una pantalla latinoamericana que exige este tipo de cosas. Nuestra experiencia de 43 años que hacemos esto, nos dice que estamos por el camino en Trenque Lauquen y no tengo ninguna duda que podemos seguir trabajando”.

Arano prometió también conseguirle una nueva chance mundialista a Griffa, probablemente el año próximo.

TODAS LAS PELEAS

Además de Griffa participarán otros tres boxeadores locales: Roberto Eduardo Adriel, Fernando Sayago y Marcelo “El Picante” Rosas, y habrá un segundo combate por título en juego, el sudamericano de la categoría súper pluma que está vacante, entre Fabricio “El Turbo” Bea y Gabriel Gustavo Ovejero.

“La Joya no se rinde” se denomina la noche de boxeo, que tendrá un total de ocho peleas -seis profesionales y dos amateurs-, con la organización de Arano Producciones, el acompañamiento del Municipio y televisación para el país y América latina de Direct TV Sports.

Laura “La Joya” Griffa, campeona argentina y sudamericana y con un record de 16 victorias (una por nocaut) y dos derrotas, arriesgará el segundo de sus títulos frente a la uruguaya de 26 años, que lleva un palmarés de 13 triunfos (tres por nocaut), 9 perdidas y un empate. El combate será a 10 rounds.

Griffa intentará como local retomar la senda del éxito luego de haber caído en su primera chance mundialista por la corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante la experimentada Marcela “La Tigresa” Acuña. Y tratará de hacerlo ante una rival de mayor envergadura aún que la puntana, que también supo ser campeona latina (Consejo Mundial de Boxeo), sudamericana y mundial (Federación Internacional de Boxeo) en la división mosca y mini mosca.

El otro título sudamericano será el vacante de la división súper pluma entre el pegador de Villa Mercedes, San Luis, Fabricio “El Turbo” Bea (9-0-1, 9 KO) y el tucumano radicado en Bariloche Gabriel Ovejero (15-9-0, 8 KO). A 12 asaltos.

Habrá dos peleas a seis rounds: en una el dos veces olímpico, el bonaerense Yamil Alberto Peralta, hará su segunda presentación como profesional (en la primera ganó por nocaut) ante Nahuel Fabián Palacios, también bonaerense (1-4-0), en la categoría crucero, y en la otra el cordobés Javier “El Heredero” Clavero (23-4-5, 5KO) frente al rionegrino Martín “El Guapo” Matamala (11-6-0, 3 KO), en peso ligero.

En tanto que a cuatro rounds también fueron programadas dos peleas: el trenquelauquense Roberto Eduardo Adriel (1-7-0, 1 KO) vs. el villeguense Paulo Marcelo Villa ( 7-13-0), categoría súper welter, y el juninense Andrés “La Maquinita” Sosa (4-0-0, 3 KO) vs. Damián Adrián Pintos Rodríguez, de San Martín, provincia de Buenos Aires (0-4-0), peso súper gallo.

Ya en aficionados, los locales Fernando Sayago y Marcelo “El Picante” Rosas se medirán respectivamente ante Nicolás Soriano y Jorge Van Schaik, ambos de Gral. Pico, en categoría hasta 75 kilogramos.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas se podrán conseguir hasta el día de la pelea en los siguientes lugares:

– Ring side y plateas: Restaurant “Lo De Pedro” (9 de Julio y San Martín).

– Plateas generales: Kinesport Training (Alem 1148) y Fabián Quarteroni Automotores (Pte. Perón 1196).