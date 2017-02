Gremios rechazarían un 18% de aumento

La idea del Ejecutivo nacional de poner un techo del 18% a las paritarias parece no haber caído demasiado bien entre los sindicatos. Así lo indicaron los referentes locales de SMATA, UOM y Empleados de Comercio quienes informaron que, si bien aún no se comenzó a discutir la cuestión salarial “una propuesta como tal sería inaceptable”.

Como todos los años las paritarias docentes sirven como parámetro para las negociaciones salariales del resto de los gremios. Y en esta oportunidad los acuerdos entre partes no serán nada fáciles ya que desde los gobiernos nacional y provincial la propuesta salarial para el sector de la Educación es del 18%.

El rechazo a dicha oferta por parte de los maestros bonaerenses hace prever un año conflictivo en lo que refiere a discusiones salariales ya que los representantes locales de distintos gremios coincidieron en que dicho porcentaje sería un retroceso para el poder adquisitivo de los trabajadores.

Pero, al parecer, la orden que baja desde Nación es la de no retroceder en la oferta que en Trenque Lauquen también se vio replicada en la propuesta del jefe comunal a los empleados municipales.

En este marco, representantes y dirigentes de distintos gremios hablaron de las expectativas de cara a las paritarias de cada sector y señalaron que un aumento del 18% resulta a todas luces “inaceptable”.

Y si bien aguardan el resultado de las paritarias docentes, las perspectivas para lo que viene no son alentadoras.

n UOM, reunión

Al respecto el titular de la delegación Trenque Lauquen de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Barrios, confirmó que “aún no nos hemos reunido para dialogar la cuestión de paritarias. Sí hemos tenido algunas charlas pero actualmente tenemos temas bastante graves y urgentes que nos tienen ocupados”.

En este sentido indicó que “el próximo 14 de febrero el gremio se reúne en plaza de los Dos Congresos donde se va a realizar una manifestación en reclamo por la mala situación que está atravesando el sector donde ha habido al menos 20 mil despidos debido en gran parte a la apertura de las importaciones. Entonces la idea es hacerle saber a la sociedad lo que está sucediendo”.

Sin embargo, el sindicalista reconoció que a nivel local “la situación de nuestro sector no es tan compleja como en ciudades importantes como Rosario o Mar del Plata porque la quita de retenciones benefició al campo y a la industria metalmecánica de la zona que es fuerte en lo que tiene que ver con el rubro de las maquinarias agrícolas. Y el buen momento del campo hizo que el nivel de actividad se mantenga”.

n Paritarias

En cuanto a la cuestión paritaria, Barrios señaló que “aún no hemos terminado de cobrar el acuerdo paritario de 2016 que será en el mes de marzo. De todas maneras ya se habló de números pero no se ha discutido en profundidad la cuestión salarial”.

Y agregó: “Se estima que se pedirá un aumento de arriba del 30% porque la realidad es que el costo de vida y la inflación seguramente serán superiores al 18% que se plantea desde el gobierno como el techo a las paritarias”.

Y concluyó que “hay que esperar a ver qué sucede pero creo que un porcentaje como ese será rechazado por los gremios”.

n Comercio

En tanto la titular del sindicato de Empleados de Comercio, María Lujan Persani aseguró que “nosotros vamos a tener la paritaria en abril porque aún estamos cobrando bajo el acuerdo que se hizo en 2016 que en total fue de un 37%”.

En cuanto a las expectativas salariales para este año, Persani manifestó que “aún no hemos tenido ninguna reunión sobre este tema en particular. Y la verdad es que es un momento de incertidumbre ya que aumentaron todos los servicios pero tampoco se sabe si van a ser los últimos así que todo está muy confuso para salir a pedir un porcentaje desde ahora”.

Sin embargo consideró que un 18% de aumento tal como se planteó desde el gobierno “me parece muy poco”.

Y agregó que “en principio creo que sería insignificante pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla todo. Pero como está la situación tal vez un 18% sería adecuado para el primer semestre pero no hay nada hablado y habrá que esperar a ver que sucede”.

Por último, recordó que “el año 2016 en total se acordó un aumento del 37% y todavía estamos cobrando el último 7% de ese acuerdo. Y en comparación con el porcentaje total del año pasado, un 18% está muy lejos de los números que se manejan desde el gobierno”.

n En SMATA

Por su parte el secretario general de SMATA Trenque Lauquen, Víctor Ferreiro también remarcó que el gremio aún no ha comenzado a discutir el tema salarial.

Sobre esta cuestión opinó que “cada gremio debería discutir lo que puede pagar. Y si cree que con un 18% alcanza está bien. Lo que no se puede hacer es ponerle un techo a las paritarias”.

En este sentido aseguró que “los trabajadores venimos perdiendo salario desde hace algunos años. Y con la inflación de hoy en día creo que un 18% de aumento es poco y se va a agudizar la esa pérdida salarial”.

Con respecto a los objetivos económicos del Ejecutivo nacional Ferreiro manifestó que “si con esto lo que se busca es bajar la inflación tal vez se tengan buenos resultados pero siempre a costa del bolsillo de los trabajadores”.

Por otra parte remarcó que durante 2016 el acuerdo paritario del gremio fue del 39% destacando que de fijarse el techo planteado por el gobierno “vamos a quedar muy lejos de lo acordado para el año que pasó. Pero personalmente creo que no lo va a aceptar nadie aunque todavía hay que esperar”.

n Docentes

Quienes sí comenzaron las negociaciones paritarias son los docentes bonaerenses que lejos están de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo por la cuestión salarial.

Cabe recordar que en el primer encuentro entre las partes el gobierno ofreció un 18% de aumento a pagar en cuatro veces, propuesta que fue rechazada categóricamente y de no mediar una oferta superadora el comienzo del ciclo lectivo programado para el mes de marzo corre peligro.

n Municipales

Por su parte las asociaciones y sindicatos municipales también recibieron una propuesta de incremento salarial del 18% por parte del Ejecutivo en consonancia con el pedido emanado desde nación a los intendentes. Y la propuesta parece no convencer a la mayoría de los trabajadores que por estas horas analizan la posibilidad de un cese de actividades en reclamo de una oferta mejor.

n Bancos

Por último, es importante tener en cuenta que el jueves y viernes pasado la Asociación Bancaria realizó asambleas con cese de actividades en entidades financieras de todo el país y el lunes próximo prevé anunciar la fecha de un paro nacional, en protesta por la decisión del Gobierno de frenar el acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresarias.