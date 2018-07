Gremios acataron conciliación obligatoria pero Suteba igual va al paro

La estrategia divergente de los gremios se da luego de que ayer el gobierno de María Eugenia Vidal dictara la conciliación obligatoria para obligarlos a suspender un paro de 72 horas que había lanzado un día antes. Y que a la vez abre un plazo de dos semanas durante las cuales deben retomarse las negociaciones.

Frente a esa medida, hoy las organizaciones del Frente de Unidad Gremial Docentes (FUGD) tuvieron una respuesta divergente: mientras que FEB, Udocba, los técnicos de AMET y los privados de Sadop suspendieron el paro, igual que había hecho UDA, que no integra el frente, ayer. Suteba, en cambio, irá al paro.

En lo formal, todas las organizaciones acatan la conciliación, una medida cuyo incumplimiento puede generar sanciones que van desde las multas –Camioneros fue penado con una de $800 por violar una conciliación dictada en ese caso por el gobierno nacional- hasta el retiro de la licencia gremial.

Pero Suteba, el gremio que conduce Roberto Baradel, apeló a una maniobra legal para parar igual: la medida de fuerza que terminó anunciando es en adhesión a un paro declarado hoy por la Ctera, la confederación nacional a la que está adherido, que se realizará también en Santa Cruz, Chaco, Corrientes, CABA y Tierra del Fuego.

De esa manera, Suteba busca evitar las sanciones de la conciliación que había sido dictada para el paro 72 horas que había lanzado el FUGD pero no para el que lanzó Ctera, que no está alcanzada por esa medida. Por eso, protestará lunes y martes, pero no el miércoles como había previsto originalmente.

La FEB, que decidió acatar la conciliación y suspender el paro, aseguró que la protesta sigue siendo “legítima”, pero que desoír lo dispuesto por el ministerio de Trabajo hubiese significado “poner en riesgo una institución de casi 60 años, a sus entidades de base y a sus afiliados”.

La entidad que conduce Mirta Petrocini añadió que la conciliación es “legal” pero aseguró que “el diálogo al que permanentemente hacen referencia (desde el gobierno), no es más que una puesta en escena”, ya que la última reunión de paritaria, que el lunes pasado puso fin a 94 días sin convocatorias oficiales, se realizó por mandato judicial.

En este escenario, el impacto de la medida de fuerza de Suteba será probablemente solo parcial. Según registros oficiales, en la Provincia un 49,73% de los docentes están sindicalizados, 71.294 pertenecen a Suteba. En la FEB hay 50.23030 enrolados, en Udocba12.319, mientras que AMET tiene 2.156 y UDA 1.534.

Los gremios de la FUGD realizaron en lo que va del año ocho paros –siete “propios” y uno en adhesión al paro general de la CGT-, además de un quite de actividades motivado en el retraso del gobierno al depositar sus haberes del mes pasado, a raíz de un desperfecto en el sistema del Banco Provinica, según se explicó oficialmente.

Hasta ahora, más allá de la ruptura que protagonizó UDA, los gremios mayoritarios habían mantenido la unidad de acción.

El lunes, el gobierno ofertó un aumento del 15% más una suma del 1,7% por material didáctico para el primer semestre, y la promesa de volver a los encuentros en agosto para revisar la marcha de la inflación, lo que fue rechazado “categóricamente” por los docentes, aunque ya fue depositado por el gobierno a los maestros. Los gremios exigen un incremento del 30%, con cláusula gatillo. (DIB) LA