Goleada del “Celeste”

El equipo “Celeste” está imparable y jugando de visitante impuso su juego con el 5 a 0 sobre los rivadavienses. La fecha tuvo además el triunfo de Independiente de América ante Las Guasquitas con el 2 a 0; el empate en 1 entre Atlético Trenque Lauquen y Monumental; la igualdad sin goles entre Atlético Rivadavia y Barrio Norte de América y el empate en 1 final entre Argentino y Ferro Carril Oeste, en lo que fue un nuevo clásico de nuestro fútbol.

Con estos resultados es Barrio Alegre quien manda con 22, le siguen Ferro, con 17 y 16 para Argentino. Luego están Atlético Rivadavia (15); Barrio Norte (14); Independiente de Rivadavia (11); Las Guasquitas (10); Atlético Trenque Lauquen (9); Monumental (8); Unión Deportiva (3) y Tres Llantas (0).

La décima tendrá estos enfrentamientos: Barrio Norte vs. Argentino; Las Guasquitas vs. Atlético Rivadavia; Barrio Alegre vs. Independiente; Monumental vs. Unión Rivadavia; Tres Llantas vs. Atlético Rivadavia. Cumple fecha libre Ferro Carril Oeste.