GITSA y los Vecinos Autoconvocados abandonaron el Consejo Asesor

El Consejo Asesor de Medio Ambiente sufrió dos bajas importantes. Se trata de las agrupaciones ambientalistas “Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos y Gitsa quienes decidieron dejar de formar parte del organismo al que más allá de lo declamado por el ejecutivo, consideran como un espacio poco plural.

Además denunciaron trabas burocráticas que desalientan la participación en el Consejo.

A traves de una carta dirigida al intendente Miguel Fernández y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable , Ana Paula Motrel, el grupo de Autoconvocados por el control de Agrotóxicos renunció a integrar el Consejo Asesor de Ambiente.

En dicho escrito, que se publica a continuación, la agrupación ambientalista detalla los motivos del alejamiento.

Entre ellos se detallan los siguientes: “que los seis (6) meses que han transcurrido sin reuniones, responden sino a una maniobra dilatoria, a un desinterés, desidia o incompetencia para resolver los temas que requieren un urgente y real tratamiento; que los requisitos que se solicitan -ahora- para integrarlo constituyen trabas burocráticas para restringir la participación de los vecinos que desinteresadamente -y en la defensa de la Salud de todos- concurren y entregan su tiempo para buscar soluciones para la comunidad; consideramos que la manera en que se desea constituirlo -aun hoy, después de más de un año- no responde a una verdadera pluralidad de voces en lo que al cuidado de la Salud de los trenquelauquenses se refiere ni al rol que el Estado debe asumir en defensa de la Salud Pública; y que el sector de los agronegocios ha sabido cooptar este espacio institucional del Estado -que tuvo en su origen promesas de llegar a ser verdaderamente democrático y representativo- y han utilizado la figura del “Consejo Asesor” para defender sus intereses económicos como lo hizo en años anteriores la “Mesa Consultiva”; sobradas son las muestras de que los representantes de varios sectores políticos entre ellos el oficialismo -en el Concejo Deliberante- se han valido de sus falaces argumentos para dilatar e impedir una perentoria solución de los problemas que desde hace décadas se vienen denunciando”

Por último desde la agrupación se señala que “por las razones antes expuestas, el Consejo Asesor de Ambiente y Agroquímicos ha dejado de ser -antes aún de conformarse- un espacio plural, democrático y representativo para lograr los consensos y tomar las decisiones necesarias para defender la Salud ambiental.”

En tanto que por razones similares Gitsa, otra de las agrupaciones ambientalistas locales también tomoó al decisión de abandoar el organismo

Ana Paula Motrel: “Me interesa que ocupen ese espacio”

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, Ana Paula Motrel, se refirió a la renuncia de las agrupaciones ambientalistas GITSA y Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos a integrar el Consejo Asesor de Ambiente y sostuvo tener entendido que no es la primera vez que hacen algo de estas características.

La funcionaria señaló: “Personalmente he hablado con dos integrantes de estas agrupaciones y les he dicho que me interesa mucho que ocupen ese espacio. Es muy importante porque en las reuniones hicimos muchas cosas juntos”. Y en este sentido reiteró que “el espacio siempre ha estado abierto y lo sigue estando para ellos. Pero ellos han tomado la decisión de abandonar este espacio”.

Por otra parte Motrel sostuvo que “ahora es el momento de comenzar a trabajar en conjunto porque de esa manera se han logrado muchos avances. Uno fue el de la prohibición del uso del 2-4D”. “Creo que en estos temas hay que dejar de lado cuestiones personales y políticas y ponerse a trabajar”, afirmó.

Y sobre las supuestas trabas burocráticas impuestas por el Ejecutivo, la funcionaria detalló que “las dos agrupaciones que renunciaron cumplen con los requisitos para integrar el Consejo”. “Ya hace más de dos años que vienen trabajando, así que ese no sería un impedimento como aseguran”, recalcó.

Por último, sostuvo que “es una lástima que hayan decidido abandonar ese espacio para seguir trabajando en todo lo que se ha avanzado en este tiempo”.