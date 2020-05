Gimnasios: otro rubro cuyo futuro se vislumbra incierto

De la misma manera que ocurre con el rubro gastronómico o aquél dedicado al esparcimiento nocturno, los gimnasios son otros sectores que desde hace dos meses se encuentran resistiendo al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para hacerle frete al avance del Covid-19.

En este difícil contexto se conoció la noticia de que un tradicional espacio de Trenque Lauquen, dedicado al dictado de clases de variadas disciplinas, cerró hace pocos días sus puertas por no poder afrontar los gastos de servicios y alquiler en un momento en el que es imposible trabajar. Otros se encuentran alquilando sus equipos y aparatos para que sus clientes puedan continuar con sus rutinas en sus casas y, de esa manera, contar con un ingreso. No obstante, esto último es sólo un paliativo que muy lejos está de resolver el problema de fondo.

Inicios y actual cierre

Carolina Gómez, del conocido Gimnasio “Corras”, contó a La Opinión por qué tomó la decisión de cerrar luego de 17 años de trabajo ininterrumpido. “Mi sueño era tener un gimnasio, desde pequeña. Empecé muy joven, ya a los 11 años hacía gimnasia y a los 15 empecé a practicar fitness de lo cual me hice profesora tiempo después. Con los años comencé a dar clases sola en el salón de arriba del Cuartel de Bomberos y, con el tiempo, conocí a Cecilia Gastaldi en un gimnasio y, en 2003, nos pusimos a trabajar juntas. Empezamos en un garaje en la casa de ella y luego nos fuimos nuevamente a los Bomberos ya con el nombre ‘Corras’. Y así fuimos por diferentes lugares hasta que nos instalamos en Uruguay 560 donde estuvimos 9 años. En total, fueron 17 años juntas. En el último tiempo quedé sola porque ella decidió retirarse por distintas cuestiones personales”, dijo.

Respecto de cuándo comenzó a contemplar la posibilidad de no continuar con este proyecto, Gómez explicó: “Ya venía desde hace dos años en una crisis personal, con la sensación de que el ciclo ya estaba cumplido. Y cuando empieza la cuarentena me dije ‘esto ya no lo voy a poder sobrellevar’ por los gastos, el alquiler y, sobre todo, por no saber cuándo íbamos a poder abrir nuevamente. Empecé a cuestionármelo y dije ‘ya está’. Esta situación me dio como una patada y fue como si me dijera: ‘nena, hasta acá llegaste y este es el final’”.

No obstante, la entrevistada comentó: “Lo tomé con muy buena energía porque a mí me gustan los cambios. Yo tengo un trabajo paralelo, por eso realmente subsisto porque, de lo contrario, no sé qué hubiera hecho. Esta situación es preocupante para las personas que viven del gimnasio porque no sé qué van a hacer”.

A “rebuscársela”

Mauricio Francolino es un vecino muy conocido por dedicarse a esta actividad desde hace mucho tiempo. El último día que tuvo su gimnasio abierto fue el 17 de marzo. A partir de ese momento, comenzó la espera. “Tuve que cerrar como tuvo que hacer todo el mundo. Y ahora cada cual se la rebusca de la mejor manera posible. Gracias a Dios tengo otro trabajo y pude hablar con la gente del Club Argentino donde tengo mi gimnasio y llegar a un acuerdo. Por eso me gustaría destacar el gesto que tuvieron conmigo. Creo que es importante enviar un agradecimiento a todos ellos porque me dijeron que no me haga problema por el tema del alquiler, que ya lo arreglaríamos más adelante”, remarcó.

De la misma manera, contó lo que ocurre con otros colegas que no disponen de otro trabajo paralelo que les permita atravesar este momento con mayor holgura. “Los dos colegas que tengo más allegados están pasándola distinto porque es lo único que tienen para vivir. Por eso quiero destacar lo del Club Argentino porque quizás les toque la conciencia a los demás clubes a los cuales les alquilan las instalaciones para que allí funcione un gimnasio. Porque esto sobrepasó a todo el mundo, no es que uno no tiene voluntad de pagar un alquiler”, dijo antes que contar: “Nosotros hemos alquilado bicicletas, mancuernas y barras por quincena para tener algún ingreso, aunque de esa manera no se alcanza a pagar nada”.

Futuro

Consultado sobre cómo prevé que serán los próximos meses, Francolino comentó: “Nadie sabe nada, en realidad. Pero junto con otros gimnasios se está buscando concretar una reunión en la Municipalidad para, si las habilitaciones que puedan llegar a venir dependen en algún momento del intendente de Trenque Lauquen, poder comenzar a abrir haciéndonos responsables, cada cual desde el lugar que ocupa, de hacer respetar el protocolo de seguridad para poder abrir y solventar los gastos. Con turnos de cuatro o cinco personas con las medidas que se tienen que tomar. Por supuesto que de esa manera no se llega ni a pagar ni el alquiler, pero, antes que tenerlo cerrado, por lo menos entra un peso”.