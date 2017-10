Gilberto Alegre vuelve al ruedo: “Sigo caminando por todos lados”

Después de las elecciones decidí limitar mis apariciones públicas pero sólo desde el plano mediático, porque sigo caminando por todos lados. Ahora estamos a días de una nueva elección y es tiempo de volver a hacerlo. Anoche tuvimos una reunión donde nos juntamos a hablar de la campaña. Estamos organizándonos y pronto haremos reuniones más grandes”, anunció en los estudios de Radio Actualidad

En su visión en las PASO y a nivel local el Frente Renovador salió fortalecido. “Hicimos una buena elección. En la provincia fuimos uno de los distritos que más votos sacó. Acá salimos segundos con un amplio porcentaje. Estamos bien colocados en los análisis del Frente Renovador. La conducción no había visualizado la polarización existente, que fue una buena estrategia de Macri. Hay que dejar muy en claro que la alternativa a Macri somos nosotros. No queremos tener ningún trato con Cristina ni con nadie relacionado con la corrupción. Ella está retirada y hay que construir una alternativa”, proyectó.

N Margarita

Para Alegre, “como expresa Margarita (Stolbizer), es la primera vez en años que se instala un proyecto conservador y hay que ofrecer una alternativa a la gente. Cristina es el pasado, no una alternativa, aunque conserva votos, adhesiones, que por ahora impiden construirla”.

Así, dijo que el Frente Renovador y el GEN “estamos armando un espacio progresista que involucra al radicalismo que está fuera de la alianza con Macri y al peronismo que no se identifica con Cristina. Macri tiene una buena gestión, moderna, gana elecciones, pero no soluciona los problemas de la gente”.

El ex intendente se mostró convencido que la nacionalización de las PASO lo llevó a la derrota en Villegas: “Es que fue una elección nacional. La polarización y el miedo a Cristina crearon un escenario de ballotage. Por eso la gente acá votó así, como pasó en muchos lados. La gente votó la idea de cambio porque está cansada del pasado. Pero más del 60% no apoyó a Macri. Eso quiere decir que no está definida esa situación”.

N Recuperar votos

“Nosotros debemos trabajar para recuperar votos que se fueron con Cristina o con Randazzo -agregó-. En 20 años transformamos la realidad de Villegas y queremos que la gente visualice que gobernamos para todos: para los abuelos, los jóvenes, los estudiantes, las fiestas populares, las instituciones que recuperamos. “.

Sobre el gobierno de Campana dijo que “esta gente ha trabajado sobre lo que iniciamos nosotros. No han iniciado nada nuevo. Nosotros somos Villegas, queremos a Villegas. Acá no va a venir a gobernar Macri, Vidal o Cristina. Acá estamos Campana y nosotros. Si la gente quiere que haya un cambio debe votarnos a nosotros. Y si quiere que siga todo igual que lo vote a Campana. No está en juego Macri. Está en juego el funcionamiento de las Cámaras.

Lejos de retirarse, Alegre ya piensa cómo volver al poder. “En el 2019 queremos competir por el municipio. Hay que buscar la unidad del peronismo, porque una de las posibilidades es que el peronismo intente reagruparse. Nuestro único enemigo es la corrupción: no aceptamos ningún trato con ella”, dejó entrever lo que vendrá.