General Villegas recibirá 12,5 millones menos

Según fuentes consultadas por Actualidad General Villegas dejaría de recibir unos 12,5 millones de pesos. Municipios vecinos como Ameghino ($5,5 millones), Carlos Tejedor (4,7 millones), General Pinto ($5,6 millones) y Rivadavia ($6,6 millones) también sufrirán el recorte.

Al eliminarse el Fondo Federal Solidario (FFS) -también llamado Fondo Sojero-, las provincias y por ende sus municipios dejarán de recibir partidas millonarias para afectar a obras púbica.

A la cabeza de ese grupo se ubica la provincia de Buenos Aires, que resignará entre 7600 y 7750 millones de pesos entre lo que resta de 2018 y todo 2019. La siguen Santa Fe, con aproximadamente $3140 millones de menos, y Córdoba, con $3120 millones.

Según el diario porteño La Nación la eliminación del Fondo Federal Solidario también impactará con dureza en las arcas municipales, vía coparticipación: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se estima que los 135 municipios dejarán de recibir unos $3200 millones: $700 millones de aquí a fin de año y $2500 millones en 2019.

Las únicas dos provincias que no sentirán el impacto de la eliminación del Fondo Federal Solidario son La Pampa y San Luis , que no recibían un centavo de esa partida por no haber adherido al Pacto Fiscal que Nación suscribió con las otras 22 jurisdicciones.

El FFS fue creado en el año 2009, cuando las Provincias sólo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, explicaron desde Hacienda. “Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”, justificaron al eliminar este impuesto coparticipable, creado por Cristina de Kirchner en medio del conflicto con el campo por la Resolución 125.