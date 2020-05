Gastronómicos y posibilidad de apertura

El sábado en horas de la mañana la subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, Clarisa Fabris, recibió en dependencias del Centro Cívico a propietarios del rubro gastronómico (restoranes, bares, pubs, entre otros) y al titular de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ignacio Concepción, para conversar sobre la posibilidad de apertura de la actividad que sus diferentes comercios desempeñan, hasta ahora una de las que tiene restricción total en lo que hace a atención y consumición dentro de los locales (pueden hacer delivery).

Fabris explicó que desde el Municipio se apoya una flexibilización controlada para el sector, en lo que hace al respeto por las normas sanitarias vigentes, y que en esa línea se enviaron a Provincia los protocolos correspondientes para su evaluación, aunque hasta el momento la respuesta fue negativa. No obstante, se analizará el alcance de la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que anunció el sábado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la implementación que el Gobernador Axel Kicillof haga en el territorio bonaerense, para hacer otro intento.

Durante la charla, y dentro de las acciones de acompañamiento que está realizando el Municipio, Fabris remarcó la determinación de un nuevo refuerzo de prórroga en el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, además de adelantar la intención del Departamento Ejecutivo de elevar un proyecto de eximición total al Honorable Concejo Deliberante (HCD), que es el que puede otorgar ese tipo de autorización.

También se conversó sobre otros cuatro temas: servicio eléctrico, comercio ilegal, delivery de alcohol y Estacionamiento Medido.

En el primer caso, los comerciantes expresaron su intranquilidad ante los cortes en el suministro que realizaría la Cooperativa de Electricidad a aquellos que tengan tres facturas vencidas, situación, dijeron, que alcanza a algunos ya que el ASPO comenzó en marzo y no pudieron abonar recibos desde el correspondiente a febrero. Solicitaron que el Municipio interceda para que esa medida no se lleve adelante.

Respecto del comercio ilegal, se buscarán canales que mejoren el sistema de delivery, y en referencia a este, se profundizarán los controles en lo que es la venta de alcohol, mientras que por el estacionamiento medido se evaluará el planteo en el Municipio.