Ganar o perder en cuestión de milésimas

Mariel Velay es otra de las jóvenes atletas integrantes del Programa Único de Atletismo (PUA). Una deportista que con apenas 15 años lleva ya unos 4 disfrutando de la velocidad que entregan los 80 metros. Sin dudas las pruebas de pista son la estrella de este deporte. Los 80, 100 y 200 metros reciben todas las miradas en cada certamen y allí Mariel se debate por ganar o perder en apenas una milésima.

Días y días de largos entrenamientos para afrontar una prueba que se va en apenas 10 segundos. No hay tiempo para nada. A sus marcas, preparados, listos…y allí comienza esta historia, en ese momento en que el largador dispara la pistola y los atletas deben salir “disparados” (nunca mejor utilizado el termino) para en 80 metros cruzar primero la línea de llegada.

En el 2019, mientras Mariel competía en los Juegos Bonaerenses vivió dos momentos únicos. Una alegría inmensa por haber conseguido su mejor marca, los 10’’11. “La sentí muy suelta pero no pensé que iba a hacer ese tiempo”, recuerda, escalando en el ranking de la categoría, tras haber ganado la serie, pero luego en la final, pierde la medalla de oro por tan solo una milésima. En una genial llegada de fotofinish todo se resolvió por una milésima, todos esos días de entrenamientos se cerraron en menos de un abrir y cerrar de ojos.

Mariel es de las más pequeñas del grupo del PUA pero confirma que su objetivo es seguir con las pruebas de velocidad. En la temporada 2021, y ya con 16 años, deberá avanzar a los 100 metros, una distancia que, en la previa, le resultaría mejor.

“Todo pasa muy rápido”

Mariel terminaba de cruzar la línea de llegada y en la foto parecía un empate técnico, si se permite el uso boxístico, pero segundos después su actitud, su desazón mostrada en cada rincón del rostro, dejó ver con claridad que no había ganado. La medalla de oro en los Juegos Bonaerenses se le escurría entre los dedos, por apenas una milésima. Ella recuerda ese momento, esos Bonaerenses que la subieron en una montaña rusa de emociones. “Venía de hacer mi mejor marca en los 80 metros en la serie, con esos 10’’11 y estaba algo confiada en la final. Pero pasó que hice una mala salida y me costó mucho poder recuperar en los metros finales y me terminó ganando por apenas una milésima” recuerda Mariel que minutos después, a la hora de subir al podio, debió contar con el apoyo de sus entrenadores, pues señala: “estaba furiosa, pero Sandro y Leticia me decían que no pasaba nada, que iba a tener revancha en los Evita. Una aprende de todo esto, pero es muy injusto ganar o perder por una milésima”.

Pruebas de velocidad

Aunque su inicio en el atletismo fue en la prueba de salto en largo, Mariel rápidamente se inclinó por los 80 metros. En esos primeros años fue clave la presencia del entrenador Sandro Otero. “Me acuerdo que arranqué cuando iba a cuarto de primaria pero no me quedé tanto, pero fue en sexto año que a la salida del colegio Sandro siempre me decía que tenía que hacer atletismo porque me veía condiciones”, marca.

Siendo participé de los torneos intercolegiales una pequeña Mariel Velay se inició con salto en largo. “No me iba mal pero no me gustaba tanto, en cambio los 80 metros me gustaron enseguida y además me iba mucho mejor, desde ahí, con unos 11 años no dejé mas de entrenar”, dice.

Pero ser parte de las pruebas de pista y velocidad no es una tarea simple. Pasa todo muy rápido y un mínimo error puede ser decisivo para la carrera. Ella explica cómo se debe afrontar una competencia apuntando: “en los torneos nacionales donde suele haber muchos atletas capáz que tenemos unas 12 series, por lo que son momentos de mucho nerviosismo y esperar a que te toque el momento de correr. Nosotras usamos esas series para ir probando la largada, porque hay que estar atenta al largador, que cada uno es diferente, hay largadores que se toman un segundo más que otros a la hora de dar el disparo y eso lo vamos probando en las series previas”.

La figura del largador es clave. Es el juez encargado de dar las órdenes de salida y el esperado pistolazo. “En todas las pruebas de velocidad hay un largador que es el que te da las órdenes, te dice ‘a sus marcas’ y uno ahí se debe acomodar en el taco, luego en el ‘listos’ te tenés que levantar, pero siempre estando quieto y con la mirada en la pista, y es en ese momento en que algunos largadores se toman un segundo más que otros y es bueno ir conociéndolos porque cuando arranca una prueba es siempre el mismo. Cuando dispara hay que reaccionar y salir corriendo. Es ahí, en la largada, donde se juega el 90 por ciento de la prueba. En los 80 metros es muy corta la distancia para recuperarse tras una mala salida. Mariel reconoce que debe seguir trabajando en este punto y es por ello que se ve mejor en los 100 metros. “Hay más carrera para recuperar y es por eso que me veo mejor. Pero no creo que vaya más que esa distancia. Me gustan los 100 metros, me gustan las carreras explosivas”, afirma.

Los 200 y la posta

Otras dos pruebas en las que se la pude ver corriendo son los 200 metros individuales y la posta de 5×80 metros. “En los 200 metros, y como siempre tengo problemas con la largada, intento no arriesgar ni frústrame mucho porque se que en la curva tengo metros para recuperarme, pero ya es una distancia mucho más cansadora. Y en la posta de 5×80 metros es todo diferente, ya se vuelve más colectivo, y es importante el trabajo y entrenamiento del equipo. Nosotras el año pasado no habíamos podido, por temas de horarios, entrenar bien la posta, donde está en juego el pasaje del testimonio y muchas otras cuestiones que si no lo haces bien, se nota”, destaca la entrevistada.

En las pruebas de posta los atletas deben correr siempre por sus andariveles. Solo pueden pasarse al andarivel externo y sin interferir en la carrera de su rival, en caso de traspasar al andarivel interno son eliminados. Si el testimonio se cae al suelo, también sufren la descalificación y cuentan con un cajón de unos 15 metros para recibir dicho testimonio. La posta de esa manera se convierte en un deporte de equipo.