Gabriel D’Ambruoso presenta hoy su disco “When I Die”

Esta noche a las 23, el músico local Gabriel D’Ambruoso presentará su disco “When I Die” ante el público trenquelauquense. La cita será en el bar ubicado en Mariano Moreno 41 y estará acompañado por los músicos Mauricio D’Ambruoso en guitarra eléctrica y voz, Martín Larroudé en guitarra eléctrica y coros, Marcos Suárez en bajo y “Palito” Zabala en batería. En tanto, Gabriel D’Ambruoso estará a cargo de la guitarra acústica, la voz, el banjo y la armónica.

Quienes asistan podrán escuchar los temas de la nueva producción discográfica grabada durante este 2019 además de covers tradicionales de folk, el country y el blues. Sin dudas, será una buena oportunidad para disfrutar de una gran velada musical con una propuesta de calidad en Trenque Lauquen. Los interesados en asistir deben saber que el costo de la entrada anticipada es de $100 y, en puerta, el valor será de $150.

“El nombre del disco ‘When I Die’ surge por un texto escrito por Olga Echavarren el cual leí hace un tiempo”, explica D’Ambruoso. “Si bien nunca he sido un lector de poesía ya que cada vez que intentaba hacerlo al finalizar la lectura generalmente no lograba entender lo leído, esta situación no me preocupó demasiado, sólo me dije que todo era una torpeza de mi parte y que seguiría con lo que realmente me gustaba y disfrutaba: la prosa, cuentos cortos, novelistas europeos y norteamericanos. Ocurrió, tiempo más tarde, que cayó en mis manos un soneto de Shakespeare, traducción de Mujica Lainez, y ahí sí entendí. Lo mismo me pasó con el texto de Olga Echavarren, ‘Cuando Muera’ (When I Die), se pasó al inglés y elegí grabarlo”. Esta noche, la comunidad podrá disfrutar de esta interesante propuesta artística local.