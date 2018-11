Funcionario de Vidal cuestionó declaraciones de Bullrich sobre portación de armas

El funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal se expresó a través de su cuenta de Twitter y, aunque no nombró a Bullrich, sus palabras se entendieron como una clara respuesta a la ministra de seguridad nacional, quien había señalado “el que quiere estar armado que ande armado, el que no quiere que no ande armado”.

“La libertad que quiere la enorme mayoría de los argentinos es caminar por la calle sin portar armas. El monopolio del uso legítimo de la fuerza debe ser sólo del Estado”, señaló Canton. (DIB) MT