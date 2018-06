Fuerte choque en zona rural

El lunes por la mañana se produjo en la zona de caminos rurales un espectacular accidente entre una pick up y un camión que afortunadamente no tuvo consecuencias graves para la vida de los involucrados. El episodio tuvo lugar en la intersección de caminos rurales del distrito de Trenque Lauquen, denominados números 10 y 17 e intervino Patrulla Rural de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Los vehículos eran conducidos por Luis Horacio Fernández y Luis Enrique Fernández. El primero circulaba en una Ford Ranger en sentido a Fortín Olavarría mientras que el transportista comandaba un Scania desde la ruta nacional 33 hacia Beruti. Ambos ocupantes recibieron heridas que obligaron a su traslado con urgencia al Hospital Municipal “Dr. Pedro T. Orellana”.

Según se pudo saber a través de un parte médico, el conductor del camión tenía algunas heridas de consideración, pero su vida está fuera de peligro.

Cabe destacar que por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales por Lesiones Culposas, procediéndose al secuestro de la pick up y el camión. Entiende la UFI número 4 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.