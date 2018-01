Fuego cruzado tras las suspensiones de las fiestas de fin de año

El 2017 terminó con polémica, al menos para los organizadores de las fiestas “Nari Fest” y “Open Year”, los dos grandes festejos de fin de año para los jóvenes locales que se iban a llevar a cabo en el Club de Polo y Barrio Alegre respectivamente, y que fueron suspendidas porque al parecer no contaban con las habilitaciones requeridas para la concreción de eventos de estas características.

Y a raíz de ello principalmente las redes sociales fueron el terreno propicio para que los organizadores de ambos festejos cruzaran acusaciones sobre los verdaderos motivos de las suspensiones. Lo cierto es que los jóvenes locales, muchos de ellos habiendo pagado por entradas anticipadas a las fiestas mencionadas, debieron buscar alternativas para los festejos de año nuevo, y así se dieron algunos encuentros masivos en quintas, lo que también generó críticas y preocupación en parte de la sociedad ya que en este tipo de festejos los controles son inexistentes.

Además, el hecho volvió a poner en escena la cuestión de la seguridad en los lugares de esparcimiento nocturno a los que asiste una gran cantidad de jóvenes durante los fines de semana.

N Denuncias

El sábado por la mañana personal de la Policía local procedió a la clausura preventiva de la Nari Fest, que se iba a concretar en el Club de Polo, ya que quien tiene la concesión incumplía distintas leyes vigentes y ordenanzas, entre ellas la de no contar con habilitación para la promoción de venta de entradas para eventos con canilla libre, algo totalmente prohibido por la legislación vigente.

Además, el titular de la concesión del salón del Club de Polo, Facundo Leompar, denunció que la fiesta denominada “Open Year”, organizada por “bolicheros” locales, y que tendría lugar en el predio del Club Barrio Alegre, tampoco contaba con las habilitaciones correspondientes.

Así en la tarde del domingo Policía también clausuró preventivamente el evento por irregularidades, destacándose que si bien la organización cumplía con la mayoría de los requisitos exigidos por la Ley, no contaba con la certificación siniestral a partir de que las carpas instaladas en el lugar no eran ignífugas (y no cumplían con la reglamentación anti incendios) y además carecía del permiso y la certificación de un perito bombero sobre todo el tendido eléctrico, que por la envergadura del evento, era mucho.

N Polémica

Tras las clausuras de los dos festejos, la polémica no tardó en estallar entre los organizadores de una y otra fiesta. Y fueron los organizadores de la “Open Year” quienes a través de las redes sociales explicaron los motivos de la suspensión y acusaron al titular de la concesión del Club de Polo como el responsable de la misma.

En un comunicado, los organizadores de “Open Year” manifestaron: “Queremos informar y aclarar varias cosas: la fiesta se pospone para el sábado 13 de enero, debido a una clausura que cayó sobre el predio del Club Barrio Alegre, por una denuncia que realizó el responsable de la concesión del Salón del Polo”.

Además aseguraron: “Toda la documentación y las habilitaciones que se nos pidió para realizar la fiesta, fueron presentadas y aceptadas por la Municipalidad, en tiempo y forma. Aquellas personas que no puedan asistir a la nueva fecha, se les devolverá el dinero el día martes 2 de enero en DOM de 18 a 21hs”.

También agregaron: “Queremos dejar expresamente aclarado que esta organización no es responsable directa o indirectamente del cumplimiento de lo requerido por Bomberos”.

Y por último sostuvieron: “Queremos agradecerles infinitamente por su compresión. Hemos trabajado muchísimo en pos de cumplir con todos los requerimientos legales y nuestro objetivo siempre fue y será darles la mejor diversión, focalizados únicamente en nuestra fiesta”.

n Alternativas

Con las dos fiestas más importantes de la ciudad suspendidas, los jóvenes locales buscaron otras alternativas para recibir el 2018. Tal es así que muchos optaron por reunirse en una quinta ubicada en la calle Scalese que convocó a un importante número de personas.

Y eso también fue motivo de polémica ya que muchos vecinos se mostraron preocupados debido a que, a diferencia de las fiestas “oficiales”, este tipo de encuentros carecen de todo tipo de controles y de muchas normas de seguridad.

Por otro lado, conocida la noticia de las dos suspensiones, también por las redes sociales el domingo a la noche circuló una convocatoria para reunirse “a festejar” en las calles del centro de la ciudad a partir de la 1.30 del lunes. Pero la iniciativa no prosperó.

Lo cierto es que esta situación volvió a poner en escena la cuestión de la seguridad en al menos algunos lugares de esparcimiento nocturno a los que asisten los jóvenes. Vale recordar que días atrás se cumplió un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón, donde fallecieron 194 personas.