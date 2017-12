Fue una jornada de mucha actividad en el Banco Provincia

Como era de esperarse, la actividad de ayer fue sumamente intensa en la sucursal local del Banco Provincia luego de tres días consecutivos de paro total de actividades. No obstante, a pesar de la importante cantidad de gente, la atención pudo desarrollarse de manera normal aunque, por supuesto, en un clima de intensa e ininterrumpida labor.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo dictó el miércoles pasado la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires quienes habían convocado a un paro de 48 horas para jueves y viernes en rechazo de las modificaciones jubilatorias para el personal de la entidad.

Como no podía ser de otra manera, la situación había generado un importante malestar en quienes se sirven de los servicios de esta entidad bancaria ya que, durante los primeros tres días de la semana, no pudieron hacerse de sus haberes antes de las fiestas.

Para hoy, en tanto, se espera una nueva jornada de mucho trabajo aunque con un poco menos de afluencia de público. Para el fin de semana estará garantizada la recarga de cajeros como siempre se realiza en los fines de semana largos para que no se presente ningún tipo de inconveniente.

El representante de la delegación Pehuajó de la Asociación Bancaria, Gabriel Carrizo, comentó a La Opinión cómo se desarrolló la actividad durante el día de ayer. “A partir de las 9.30 comenzó la atención a los jubilados quienes empezaron a pasar de a dos para que vayan cobrando y, luego, cuando se abrió el Banco fue tremenda la cantidad de gente, tanto que en un momento la cola llegó hasta la Farmacia Mayo”, expresó.

n Jornada normal

Carrizo explicó que “se trabajó normalmente porque al estar la conciliación obligatoria no pudimos hacer la asamblea y tuvimos que respetarla. Se trabajó normal con la asistencia de mucha gente que en número fue un poco más que en los días pico. No hubo problemas, la gente esperó pacientemente, los empleados pusieron lo mejor de cada uno para atender a la gente de la mejor manera”, dijo.

Asimismo, agregó que “las recargas en los cajeros se hicieron durante el día, cuando faltaba dinero se hizo una recarga y, ya en horas de la tarde, se recargaron nuevamente”, comentó antes de adelantar que “mañana (por hoy) seguramente será otro día con mucha actividad pero más liviano, queremos que la gente sepa que mañana se va a trabajar normalmente y que va a haber recarga de cajeros como siempre se realiza cuando se aproxima un fin de semana largo para que no falte dinero”.

n El reclamo

Consultado sobre qué ocurrirá la semana que viene, Carrizo explicó que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y convocó a las partes a una audiencia para el próximo martes 26 de diciembre en La Plata. “El martes se van a empezar a formar las comisiones técnicas tanto del Banco como de la Gobernación y luego se va a empezar a tratar de buscar un camino, esta ley la dejamos pendiente hasta que en marzo se abran las nuevas sesiones, buscar las formas, consensuar. Nosotros como empleados queremos que la plata siga siendo nuestra”, afirmó.