“Trini” Roseró es, sin dudas, la alegría del PUA. Esta joven atleta, especializada en la prueba de lanzamiento de bala, lleva su sonrisa a cada certamen, a cada círculo de lanzamiento y hace brillar hasta al día mas nublado. Siempre es importante que en un grupo exista un alma así, que levante los ánimos y con su alegría empuje al resto. Hoy vamos a conocer a otra de nuestras jóvenes promesas del atletismo de pista y campo integrante del Programa Único de Atletismo (PUA).

Ella es Trinidad Roseró, o simplemente “Trini”. Con 17 años se inició en el atletismo como todos los chicos, siendo parte de los torneos intercolegiales. Dice que por su cuerpo se sintió muy cómoda rápidamente en la prueba de lanzamiento de bala. Fueron los entrenadores Sandro Otero y Leticia Llaneza los encargados de ver en “Trini” condiciones para este deporte y ella no falló. Dice haber estado algo ausente y alejada del atletismo debido a la pandemia, pero ahora nuevamente está enfocada con todas sus energías. “Fue una gran alegría volver a juntarnos en el Polideportivo, volver a estar y reírnos entre todos, lo necesitábamos”, afirma.

Sus comienzos

Los torneos intercolegiales, que tanto se extrañan en este 2020, no sólo sirven para que el chico disfrute de un día fuera de clase, sino para adentrar a los jóvenes en el atletismo. Trini Roseró es un claro ejemplo de esto, como los hay otros. Ella comenzó de esa manera, siendo una más en un evento intercolegial, disputando la prueba de bala, pero desde afuera la presencia de los entrenadores Sandro Otero y Leticia Llaneza jugaron un papel más que importante. Así lo recuerda la misma Trini: “Debo haber arrancado con el atletismo en el 2015-2016 más o menos compitiendo en un torneo intercolegial, en esos que se hacen en el Polideportivo y allí me encontraron Sandro y Leti y me dijeron que me tenía que sumar a los entrenamientos porque me veían que tenía condiciones para el lanzamiento. Tengo un cuerpo grande y era una modalidad en la que me sentía muy cómoda, además el resto de los chicos se anotaban en otras pruebas, así que yo elegía bala”.

El apoyo de Otero y Llaneza desde su comienzo fue muy importante: “Ellos me decían que tenía mucho potencial para esto y que podía llegar lejos, hoy en día lo sostienen y yo tomé sus palabras, me dije a mí misma que iba a probar y por suerte me ha ido bastante bien desde que comencé”, comenta la joven.

Desde el inicio Roseró lanzó con la bala de 3 kilos y alcanzó una marca de 9 metros, hoy su mejor registro es de 11.57 metros, manteniendo la bala de 3 kilos hasta que en el 2021, con 18 años, compita en nivel U20 y avance a la bala de 4 kilos.

Todo más en serio

Lo que había comenzado como un juego para Roseró, poco a poco se transformó en el deporte de su vida. Allí conoció nuevos amigos y se centró en mejorar. “En esos primeros años estaba Martina Helguera en lanzamiento de bala, una genia y gran compañera, pero yo no estaba muy metida en la prueba, me lo tomaba como algo normal, hasta que con el tiempo comencé a darle más importancia.