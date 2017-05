Fue una fecha cargada de goles

Además adelantamos cómo se jugará el segundo capítulo en la jornada de mañana. Los enfrentamientos fueron en la séptima, sexta y primera categoría.

Fue en primera división donde se jugaron tres partidos, con el triunfo de Barrio Alegre, por 3 a 0, sobre el Colegio Santa María de Pehuajó. Allí anotaron Guillermina Oyhamburu y en dos ocasiones Agustina Challiol. El equipo “A” del FBC Argentino goleó a Jorge Newbery de Salliqueló, por 7 a 0, con 5 goles de Amparo Pérez del Cerro y los restantes de Lourdes Rabasa y Victoria Aguayo; y el 6 a 0 en favor de Barrio Norte de América sobre el equipo “B” de Argentino. Allí anotaron Rosanela Soledad Molina, en 4 ocasiones, y 2 de Florencia Carnez.

En séptima división la jornada fue mucho más amplia ya que hubo cinco enfrentamientos cargados de goles. En primer turno la victoria de Santa María, por 1 a 0, ante Barrio Alegre. Para el equipo pehuajense el gol llegó por medio de Carolina Perea Muñoz. Argentino “A” fue contundente sobre las salliquelenses. El triunfo se cerró con un 8 a 0 con 2 goles de Martina Marchabalo, otros 2 de Agostina Kugler y los restantes a cargo de Jacinta Arabetti, Celina Mera, Juliana Solito y Camila Germain. Otra goleada fue la conseguida por Juventud Unida de Treinta de Agosto con el 8 a 1 a Giat de Beruti. Para las del Treinta convirtieron, 2 de Juanita Pérez, 2 de Sheila Carbajal, más los de Martina Lara, Juana Leguizamón, Delfina Oroño y Melina Racchi Siderac. Para Beruti anotó Camila Testardini. También se vieron muchos goles en el choque entre Barrio Norte y Argentino “B”. La victoria fue para las de América con el 9 a 0 donde anotaron Aldana Urrutia, con 4 en su cuenta personal, los 3 de Abril Dalila Ocampo y el resto de Lucía Belén Ocampo y Valentina Giménez. Mientras que Ferro Carril Oeste derrotó por 3 a 0 a Atlético Pellegrini con goles de Azul Prieto, Melina López y Martina López.

La sexta división tuvo solo dos partidos, el 2 a 0 en favor de las chicas de Pehuajó con goles de Celina Rocca Sackman y Pilar Urricelqui sobre Barrio Alegre y el 1 a 0 de Giat de Beruti ante Juventud Unida con gol de Belén Arrieta.

n La segunda fecha

Con estos enfrentamientos se estará disputando el segundo capítulo del Apertura en el hockey del Noroeste: El Colegio Santa María de Pehuajó vs. Giat de Beruti; Argentino B contra Atlético Pellegrini; Barrio Norte de América vs. Juventud Unida de Treinta de Agosto; Barrio Alegre vs. Jorge Newbery de Salliqueló y Argentino A vs. Ferro Carril Oeste.