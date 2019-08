Fue inaugurado el Museo de los Carruajes, un nuevo espacio que alberga una gran parte de la historia local

Ayer en horas de la tarde, la Municipalidad de Trenque Lauquen concretó la inauguración del Museo de los Carruajes, ubicado en el galpón Nº5 del predio ferroviario, con un acto que fue encabezado por el intendente municipal, Miguel Fernández, quien estuvo acompañado por funcionarios municipales, concejales, representantes de diferentes instituciones culturales de Trenque Lauquen y vecinos en general que colmaron el interior de este flamante lugar una vez culminadas las palabras de apertura y abiertas sus puertas.

El intendente fue el principal orador y aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los vecinos e instituciones que hicieron posible la gestación y armado de este lugar. Asimismo, describió las características de este nuevo espacio y adelantó que, a futuro, trabajará para crear el “Paseo de los Museos” con el fin de que los visitantes que llegan a Trenque Lauquen puedan contar con un itinerario detallado que les permita encontrar cada uno de estos lugares que guardan la historia lugareña.

En este marco, señaló que, probablemente, en el Chalet de los Ingleses, ubicado frente a las nuevas instalaciones habilitadas ayer, se ubique a futuro el Museo de Bellas Artes teniendo en cuenta que el Club Social de Innovación ya no se encuentra allí sino que ya forma parte del Polo Científico Tecnológico.

n Nuevo espacio

En sus primeras reflexiones, el intendente destacó que “tenemos un nuevo espacio cultural en Trenque Lauquen siguiendo esta vieja idea loca de crear un Centro Cultural Urbano que no es nueva, que ya viene desde hace mucho tiempo y que tampoco es original. Pero hay veces que a uno le toca cumplir los sueños de otro. Y yo me siento feliz de cumplir los sueños de mucha gente que soñó distintas cosas en Trenque Lauquen. No se es mejor por tener el patrimonio de la idea. Somos mejores todos si las ideas de todos en algún momento encuentran su camino y llegan a destino. Mucho de esto tiene que ver (el ex intendente) Juan Carlos Font porque esta idea ya estaba sobrevolando en aquél entonces. Y a veces las cosas cuestan, a veces se demoran, pero lo importante es que siempre está la comunidad empujando desde atrás, y Trenque Lauquen tiene una riqueza cultural invalorable desde todas las disciplinas que no nos permite dormirnos, no nos permite olvidarnos. Y esto es, creo, lo que nos hace diferentes y nos hacer ir hacia adelante”.

n No sólo carruajes

Seguidamente comentó que “este museo, además de ser necesario porque había que sacar estos carruajes del galpón de Campodónico, parecía que iba a ser una muestra de carruajes con la carreta como nave insignia. Pero a poco de andar, y cuando desarmamos la reserva del museo, empezamos a ver que Trenque Lauquen tenía guardada y dormida una enorme cantidad de cosas, cosas muy viejas que nos van a conectar con nuestra infancia, con nosotros mismos, con esa ilusión, con esa inocencia que teníamos cuando éramos chicos”, dijo antes de señalar que “Inés (Maya) que guarda todo y no tira nada, que tiene una espacie de síndrome de Diógenes con alguna variante, explica el sentido del por qué no hay que tirar las cosas. Por supuesto que no hay que arrumbarlas, hay que clasificarlas, hay que mantenerlas y hacer un enorme trabajo. Y esto también lo tenemos que pensar hacia el futuro porque lo que hoy para nosotros es sólo un celular y lo tiramos por ahí, dentro de 50 años nuestros bisnietos se van a preguntar qué era esto que ya no va a existir más y se va a contar con un dispositivo que ni siquiera imaginamos. Entonces hace falta tener esa visión de que no se trata sólo de guardar un objeto sino de conectarnos con nuestras historias, con nosotros mismos, con la historia del lugar, de la provincia, del país, pero sobre todo con nosotros mismos. Acá hay mucho para ver”.

n Paseo de los Museos

Luego de describir las características del lugar y enumerar los elementos que se utilizaron para armarlo, muchos de ellos rescatados de otros edificios municipales, adelantó que “ese galpón gris (ubicado en un sector aledaño al Museo de los Carruajes) va a ser la segunda etapa. Todo lo que teníamos, y teníamos mucho más, está acá. Pero sobre todo, y más allá de los elementos que hay acá, estamos nosotros, toda la comunidad disfrutando de este momento tan importante. Falta mucho, por supuesto. Ya tenemos nuestro Museo Campodónico, ahora este Museo de los Carruajes, se liberó el Chalet de los Ingleses porque el Polo Científico Tecnológico alberga el Club Social de Innovación y ahí va a haber otro museo, probablemente el de Bellas Artes. También tenemos el Museo de las Motos, a unas cuadras está el Museo Criollo Artigas, Tenemos el Museo Histórico Regional, Tenemos el Museo Almafuerte, tenemos que terminar de rehabilitar el Museo Ferroviario. Tenemos, tenemos y tenemos. Y ahora hay que hacer un ‘Paseo de los Museos’ para que la gente que venga de visita tenga una guía para ir a recorrer todos nuestros museos. Así que creo que éste es un momento para celebrar”.

Por último, envió un mensaje a la comunidad señalando que “sepan que los espacios municipales están para ser cuidados y usados. Así como el Museo Campodónico tiene un anfiteatro que puede ser utilizado para teatro, para baile, para lo que la comunidad necesite, acá también pueden venir las peñas para hacer sus eventos, disfrutar el patio que va a ser hermoso para utilizarlo en verano. Así que esto es de todos, usémoslo, mostrémoslo, comuniquémosle a nuestros vecinos y amigos que vengan, que se reconecten con esa historia que cada uno lleva adentro para que nos hagan poner cada día más orgullosos de vivir en Trenque Lauquen”.

Luego de realizarse el tradicional corte de cintas, al público pudo ingresar al lugar donde, con una ambientación de época, estaban programadas distintas actividades culturales.