“Fue en defensa de la democracia”

La denominada Marcha por la Democracia, o el 1A, tuvo una alta repercusión luego de que este sábado en Buenos Aires y muchas otras ciudades del país, incluida Trenque Lauquen, se realizaran manifestaciones con exclamaciones “a favor de la democracia y en apoyo al gobierno de Mauricio Macri”, según los propios manifestantes señalaron.

Capital Federal fue el punto donde la concentración resultó más numerosa, reuniéndose allí cientos de miles de personas, mientras que en Trenque Lauquen la lluvia no ayudó pero de todas formas fueron cerca de 140 los vecinos que se juntaron en la plaza San Martín para manifestarse apoyando al gobierno de Cambiemos.

Y uno de los presentes en la plaza local fue el dirigente del PRO Carlos Bilbao, quien destacó que los manifestantes concurrieron “a defender las instituciones, la democracia”.

n Muy tranquila

La concentración fue muy tranquila. Se cantó el Himno Nacional y se intercambiaron conceptos bajo los paraguas. Tras esto, Bilbao se mostró conforme con la respuesta que hubo a nivel local. “Estoy contento porque independientemente del clima fue gente. Y Trenque Lauquen es un ejemplo chiquito de lo que ocurrió a nivel nacional, que fue impresionante. Buenos Aires fue el centro neurálgico pero hubo mucha gente también en ciudades como Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario y muchas otras. Y no hubo incidentes ni peleas. Fue una manifestación pacífica, algo que se debe destacar ya que hubo quienes habían planteado que podría haber desmanes o filtraciones”, señaló el dirigente.

Mientras que en torno a los objetivos de la iniciativa, Bilbao marcó que “más que una manifestación de apoyo al gobierno, sirvió para recalcar que se quiere seguir en democracia”. “En 2011 desde el kirchnerismo se hablaba del 54% cada vez que se hacía una crítica. Nos decían que teníamos que hacer un partido y ganar las elecciones, y eso hicimos. Ahora desde algunos sectores dirigentes con peso político, como (Fernando) Esteche, (Luis) D’Elia y Hebe (De Bonafini), estuvieron diciendo que hay que seguir en la calle hasta que se vaya el gobierno, hasta que los vean irse en helicóptero, hasta que vuelvan ellos y además tratan, por ejemplo, a la gobernadora Vidal de asesina. Me parece que se están excediendo y me parece que esas cosas recuerdan en parte a la dictadura. Estamos en democracia y el que ganó la elección deberá estar lo que le corresponde. Por eso esta marcha fue respecto a la democracia más que nada. Después, del gobierno nos puede gustar una cosa y otra no, y eso se puede plantear siempre que sea con respeto y sin plantear derrocar a quienes fueron elegidos para conducir el país”, esgrimió.

n Hacia octubre

Además, el dirigente local destacó que “el gobierno se despegó enseguida de la marcha a través de sus voceros porque no le parecía algo necesario”.

Mientras que por último señaló que “ahora hay que votar y la gente decidirá en octubre, porque éste es el juego democrático, en el que se gana y se pierde, aunque hay quienes claramente no son democráticos”. En tanto, sobre el camino a las próximas elecciones Bilbao fue otro de los que marcaron que en Cambiemos a nivel local está cerca de cerrarse un acuerdo por una lista única.