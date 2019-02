¿Fue el último Motoencuentro realizado en Trenque Lauquen?

El Motoencuentro desarrollado en Trenque Lauquen que tuvo lugar entre el 14 y 17 de este mes no fue uno más. En primer lugar, este concurrido acontecimiento organizado por Malón MC cumplió 20 años desde su primera edición que tuvo lugar en el año 2000.

En segundo lugar, hubo varias actividades ya tradicionales de este encuentro que se venían realizando en anteriores ediciones que, esta vez, no pudieron concretarse. La situación generó malestar en muchos de los participantes del evento quienes hoy se encuentran analizando seriamente si vale la pena asistir a un próximo Motoencuentro local, poniendo en serio peligro la continuidad de la fiesta motera en los años siguientes.

Una de ellas fue no poder armar el escenario al aire libre y tener que, obligadamente, realizar los espectáculos musicales dentro del salón de Ferro Carril Oeste generando una serie de inconvenientes en la salud de músicos y espectadores dada la alta temperatura concentrada en el lugar. Algunos de los participantes sufrieron descomposturas a causa de lo anteriormente citado.

Aparentemente, la razón de este impedimento de montar el escenario afuera se debió a que el espectáculo fue calificado de “multitudinario” cuando, difícilmente, el número de espectadores supera la centena. Por otro lado, a muchos les resulta extraño que otro tipo de acontecimientos al aire libre se lleven a cabo sin ningún reparo en avenidas céntricas de Trenque Lauquen y, además, cortando la vía pública.

Operativos

Otra fue el constante, excesivo y (a juzgar por la opinión de varios moteros principalmente visitantes) innecesario operativo de tránsito abocado casi exclusivamente al encuentro de motos. Esto último habría generado un enorme malestar debido a que, tanto los moteros locales que participan del encuentro como aquellos provenientes de otros lugares de la Argentina, son los más respetuosos de las normas de tránsito y seguridad vigentes. Por el contrario, se señala que el mayor problema de Trenque Lauquen radica en la irresponsabilidad de quienes viven en la ciudad, manejan motocicletas y no tienen ninguna vinculación con la entidad organizadora de este encuentro.

“Quienes vinimos de afuera no pudimos salir a los distintos comercios de Trenque Lauquen porque nos encerraban por todos lados”, expresó uno de los moteros que disfrutó de su estadía en el camping de Ferro Carril Oeste aunque decidió no salir a recorrer la ciudad. “Llegó un brasilero de Porto Alegre luego de viajar dos días y lo tuvieron una hora pidiéndole documentos, palpándolo para ver si traía droga encima, una vergüenza. Muchos llegaban al camping, veían la cantidad de patrulleros y policías y se iban. Hubo más motos de policías y agentes de tránsito que moteros disfrutando del encuentro”, señaló a este medio.

Asimismo, agregó que “desde el viernes hasta el sábado a la tardecita estuvieron haciendo en los dos accesos de la ciudad averiguación de antecedentes. A todo el que llegaba los tenían 40 minutos al rayo del sol realizándole preguntas. Una cosa nunca vista y mirá que soy de asistir a muchos motoencuentros”.

Sin caravana

En este punto también se enmarcaría la decisión de Malón MC de no realizar la tradicional caravana por las principales avenidas de Trenque Lauquen. Se buscó, de esta manera, no dar lugar a los “locales” de generar algún desmán en la vía pública.

Por esta razón, y a través de información a la que pudo acceder este medio, son varios los moteros locales y también aquellos que visitan la ciudad que estarían muy cansados de todos estos obstáculos y estarían analizando nunca más asistir al Motoencuentro local poniendo en real peligro una futura edición. Habrá que esperar para saber qué ocurrirá en el futuro ya que, para buena parte de la comunidad, sería una verdadera pena que este acontecimiento, uno de los más importantes concretados a nivel local, se pierda para siempre.