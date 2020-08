Font: “Estoy dispuesto para lo que el partido necesite”

Si bien afirmó que, en el actual contexto de pandemia es “muy difícil” que los comicios puedan realizarse y que este llamado a elecciones tiene el único objetivo de respetar lo estipulado por la carta orgánica del partido, el actual presidente de la UCR local no descartó volver a encabezar una lista.

La UCR Trenque Lauquen realizó la convocatoria a elecciones internas partidarias para el próximo 11 de octubre. Y si bien las propias autoridades del Comité local señalan que ven “muy difícil” la posibilidad de concretar estos comicios en este marco de pandemia y aislamiento social, y que esta convocatoria sólo busca cumplir con lo estipulado en la carta orgánica del centenario partido, se señaló que hoy existen diferentes sectores interesados en participar, principalmente aquellos vinculados a la juventud.

Así lo afirmó a La Opinión el actual presidente del Comité de la UCR Pte. Arturo U. Illia del distrito de Trenque Lauquen, Francisco “Pepe” Font. “La presentación de esta convocatoria tiene que estar 60 días antes de la elección, así que cumplimos con un trámite formal que es llamar a elecciones”, dijo antes de aclarar: “de cualquier manera, somos conscientes de que es sólo cumplir con el protocolo, nada más que eso. Porque vemos con algún escepticismo la posibilidad de concretar los comicios. Sabemos que no estamos en condiciones de generar un movimiento como para hacer una elección interna y no creo que sea el momento, tal vez se haga, pero quizás a principios del próximo año, si es que esta situación se puede resolver”. “Además, esto trae otros inconvenientes aparejados. Por un lado, porque las escuelas no estarían dispuestas y el Comité es chico. Es decir, tenemos una serie de obstáculos para hacerlo. De cualquier manera, vamos a seguir avanzando en formar las listas. Ya hay algunos muchachos en movimiento que quiere participar, sobre todo gente joven”, destacó el dirigente.

En este marco, Font señaló: “cumplimos con la norma: publicitar antes del 11 de agosto por los medios habituales la convocatoria a elecciones. Luego veremos qué pasa”.

“Dispuesto”

Consultado sobre si él volverá a encabezar una lista para continuar presidiendo el partido, Font comentó: “Yo estoy dispuesto para lo que el partido necesite. Hoy estoy más en condiciones de ‘descansar políticamente’ a la conducción del partido, pero si uno hace falta, estoy motivado para seguir porque veo un partido que trabaja bien, que avanzó mucho, es el único partido que tiene un organigrama importante y, aunque tenemos algunos desperfectos en algunos lugares, siempre somos optimistas y pensamos que los vamos a poder arreglar”.