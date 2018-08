Fondo Sojero: Unidad Ciudadana repudió la medida del gobierno nacional

El proyecto expresa que “en el marco del brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri con el objetivo de cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia que elimina el Fondo Sojero. Dicho fondo asignaba a las provincias y a los municipios el 30 por ciento de lo recaudado por la Nación en concepto de retenciones a la soja y a sus derivados”.

n Pérdida

El proyecto señala que “el Municipio de Trenque Lauquen recibiría en 2018 casi doce millones de pesos en este concepto, los cuales estaban presupuestados para este ejercicio y que no los recibiremos. Sin contar los montos que perderemos en 2019. El Fondo Federal Solidario fue creado por la ex presidenta Cristina Fernández en 2009 y su objetivo era redistribuir federalmente lo recaudado por la exportación de soja.

“Los mandatarios provinciales y municipales estaban obligados a utilizar esos fondos en la realización de obras de infraestructura, vial de salud y educativa. Esto suponía un mecanismo virtuoso, puesto que estas obras fortalecían las condiciones de crecimiento económico y su consecuente aumento en la recaudación. Además, daba una respuesta claramente federal a un reclamo contra el centralismo en la recaudación.

Los concejales de Unidad Ciudadana advierten que “con estas medidas no sólo se profundiza el deterioro económico y de infraestructura de nuestro distrito, perjudicando el nivel de actividad económica y de empleo, sino que se vuelve a poner en primer plano el cuestionamiento al modelo agro exportador que abona Cambiemos”.

n Crítica del GEN

Por su parte, el dirigente de Gen, Lucas Castrillón, señaló que “parece mentira que sigan desfinanciando a los distritos del interior, parece que no les alcanza con hacer sus negocios, sino que ahora dejan a nuestro distrito y otros 134 sin un recurso más que importante, el Fondo Sojero. Por ende sin obras necesarias. El gobierno nacional anunció un paquete de medidas de ajuste (como si hiciera falta más) para cumplir con el FMI, pero el esfuerzo lo seguimos haciendo los vecinos y sobre todo los municipios. Casi 12 millones de pesos menos para el año que viene, esa cifra de obras, de maquinaria, que no van a estar más”.