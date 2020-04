Fiscalía elevará el pedido de juicio contra el menor imputado por el homicidio

En la mañana de hoy el menor imputado por el homicidio de Marcos Morel, ocurrido el pasado 22 de diciembre, deberá presentarse ante la Cámara de Apelaciones en lo que será una audiencia donde se analizará el pedido de excarcelación presentado por la defensa del joven que actualmente se encuentra alojado en un instituto de menores en la localidad de Mar del Plata.

En tanto que el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Martín Butti, confirmó que en el transcurso de esta semana se elevaría el pedido de juicio en el marco de la causa por el crimen de Morel.

Audiencia

En diálogo con La Opinión, el Dr. Gastón Fernández Carena, a cargo de la defensa del imputado, indicó que a las 11 de hoy “tendrá lugar en la Cámara de Apelaciones una audiencia a raíz de un pedido de excarcelación que se hizo”. Y agregó: “Tengo entendido que la Fiscalía de Menores está cerrando la investigación y pedirá la elevación a juicio de la causa”.

Planteos

Por otra parte el abogado defensor explicó cuáles son los planteos para solicitar la excarcelación de su defendido. “El pedido se basa en dos cuestiones. Una de ellas es la aparición del coronavirus, ya que a raíz de ello el menor no puede recibir visitas, no tiene contacto con la familia, más allá del contacto telefónico. Pero por otro lado, y más importante, considero que se vulnera el principio de igualdad ante la Ley que implica que dos personas en situaciones iguales deben ser tratadas de la misma manera. Y esto es algo que a mi juicio no está sucediendo”, dijo.

Argumentos

Por otra parte el defensor argumentó: “Creo que la misma jueza de Garantías ha tratado de mejor manera a otro imputado en un caso más grave. Estoy hablando de un homicidio conocido que ocurrió en Salliqueló. En ese caso la jueza hizo lugar a uno de los pedidos de prisión domiciliaria del menor que estaba imputado por Homicidio Agravado por Alevosía”.

Y añadió: “Comparando ese caso con el de mi defendido, que es el de Homicidio Simple, con una pena en expectativa, ese menor, el trato ha sido completamente diferente”.

Además sostuvo: “Si se habla de riesgos procesales, la jueza hizo lugar a una prisión domiciliaria de un menor que entorpeció la investigación, le dieron domiciliaria, además el menor nunca declaró. A diferencia de mi defendido que se presentó en Fiscalía, declaró, no entorpeció la investigación y se ajustó siempre a derecho. Entonces creo que el principio de igualdad ante la Ley y el principio de seguridad jurídica no se estaría cumpliendo”.

Juicio

En tanto que el fiscal que lleva adelante la investigación, el Dr. Martín Butti, confirmó a La Opinión que el pedido de elevación a juicio de la causa por el homicidio de Marcos Morel se estará concretando en el transcurso de esta semana o en su defecto a inicios de la próxima.

Vale recordar que el menor acusado de ser el autor del homicidio se encuentra alojado en un instituto de menores de la localidad de Mar del Plata, desde donde será trasladado para presentarse en la audiencia que tendrá lugar a las 11 en la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.