Figal: “Con la plata ajena es fácil ser dadivoso”

El concejal de Renovación y Cambio/UCR Claudio Figal explicó por qué razón votó en contra de la iniciativa del proyecto que propone una contribución extraordinaria para la creación de un fondo de emergencia.

Señaló: “No es el momento. En la situación por la cual está atravesando el país no se necesitan mayores aumentos de impuestos, tasas o contribuciones, sobre todo cuando éste recae sobre el sector productivo. Pienso que, si se hace un esfuerzo, debe ser desde el lado de la política y no desde el lado de la producción que ya con el aumento de las tasas tiene un gasto importante y ahora se le está generando un costo adicional. Porque, además, a los que les toque luego lo van a trasladar al costo y lo va a terminar pagando el más necesitado. Tampoco escuché desde el Departamento Ejecutivo decir que necesitara esos fondos, por lo menos a nosotros no nos han consultado nada”.

En el mismo sentido, agregó: “Pienso que con la plata ajena es fácil ser dadivoso. Y no es justo que, por ejemplo, un jubilado que consiguió comprar con el esfuerzo de toda su vida cuatro inmuebles pague esta contribución y una persona que tiene una casa de 500 metros cuadrados con todos los lujos no la pague. No cierra por ningún lado este proyecto. Durante la pandemia no se favoreció nadie. Por eso no es la medida adecuada y, reitero, no escuché al intendente decir que necesitaba esos fondos”.