Ferro y Monumental están entre los cuatro mejores

La cuarta fecha del Torneo Clausura de primera de la Liga Trenquelauquense de Fútbol empezó a definir quiénes estarán en la instancia final del campeonato, y en la jornada de ayer Ferro y Monumental consiguieron dos triunfos abultados ante Sarmiento y Barrio Alegre respectivamente y se convirtieron en los dos clasificados a semis desde la zona “A”.

En tanto que en el grupo “B”, desde donde Las Guasquitas ya accedió a las semifinales, todos los otros equipos llegarán a la última fecha con posibilidades de avanzar a la definición del certamen mediante la segunda plaza.

Goleada “verde”

Ferro Carril Oeste recibió en su cancha a Sarmiento con el objetivo de asegurarse el pasaje a la siguiente instancia y lo logró con una resonante goleada por 4 a 0.

El “Verde” se mostraba superior en el desarrollo del juego pero no lograba encontrar el tanto que le permitiera pasar al frente en el marcador. Y eso se produjo en el minuto 40 del primer tiempo, cuando Guillermo Martín conectó un centro para decretar la apertura del resultado. Después llegó rápidamente el segundo tanto. Antes de que finalizaran los 45 minutos iniciales Maximiliano Godoy sacó un remate desde afuera del área y dejó sin chances al arquero visitante Kevin Castro. Así el elenco de Jorge Cavalieri encontró una buena diferencia para irse tranquilo al descanso.

Ya en el complemento, el local estiró la diferencia con los tantos de Juan Cruz Suárez y Gonzalo Ortellado, sobre el final del partido. Ferro llegó a los diez puntos, está primero en su zona, y lo más importante es que ya está entre los cuatro mejores del torneo.

El “Canario”

Por su lado, Monumental, con su triunfo por 3 a 0 sobre Barrio Alegre, llegó a las nueve unidades y se volvió inalcanzable para los otros equipos de la zona.

A los 18 minutos de la primera etapa Nicolás Álvarez, de cabeza, tras un tiro de esquina, estableció el 1 a 0 parcial para el dueño de casa.

A los 36’ llegó el segundo tanto para el “Canario”. Tras un saque largo del arquero Lautaro Luján y un yerro de la defensa “celeste”, Damián Rostagno quedó de cara al gol y no perdonó.

Y el encuentro empezó a definirse a los 9 minutos del complemento, cuando Etcheverry capitalizó una jugada de contragolpe para marcar el 3 a 0.

Barrio Alegre no estaba en su mejor tarde. Primero sufrió la expulsión de Agustín Campello por doble amonestación y luego Facundo Suárez marró un penal. Encima esta caída dejo al equipo de Néstor Vega fuera de la pelea por el Clausura.

Una plaza

En tanto, el panorama está abierto para casi todos los equipos de la zona “B” tendiendo en cuenta que Las Guasquitas ya había logrado su clasificación en el adelantado del sábado frente a Giat.

Ayer triunfó Argentino en condición de visitante por 1 a 0 ante Atlético Trenque Lauquen y se metió nuevamente en la lucha, trepando hasta la segunda colocación y quedando en una posición inmejorable de cara a la última fecha, ya que sólo dependerá de su propio resultado para meterse en semifinales. Aunque no la tendrá fácil, ya que será local ante el “Colono”.

En un encuentro parejo, donde Atlético Trenque Lauquen generó varias situaciones de gol, el “Decano” se llevó los tres puntos gracias a una excelente pirueta de Luciano Sayago, que de media chilena marcó el único tanto de la tarde en el “Parque” a los 43 minutos de la primera etapa.

El segundo tiempo no estuvo tan interesante como el primero y nada modificó el resultado. Para destacar, la lesión de Leandro Gómez, el arquero local que debió dejar el campo de juego y fue reemplazado por un jugador de campo, Axel Orosco, ya que el conjunto de Martín Montes no tenía arquero suplente.

Mientras que en Pellegrini el clásico de la ciudad terminó igualado sin goles. Este fue el encuentro interzonal de la fecha. Y el “Globo” sigue con expectativas porque está tercero, a un punto de Argentino, que está segundo en la zona “B”. Por su lado, el “Expreso” ya está fuera de competencia.