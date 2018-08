Ferro y Argentino en lo alto

La quinta fecha del Torneo Intermedio de tercera división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) tuvo una jornada repleta de empates y no se dieron cambios entre los líderes.

El sábado, día en que se disputó un sólo partido adelantado, tuvo como protagonistas a Las Guasquitas y Atlético Trenque Lauquen. Y el “Colono” pudo cosechar un empate por 3 a 3 en su casa luego de la goleada en la fecha pasada ante Ferro, mientras que el “Indio” también venía herido por una derrota ante Progreso.

Ya en la jornada de domingo se jugaron dos partidos en Trenque Lauquen. En cancha de Barrio Alegre, Ferro Carril Oeste no pudo cosechar una victoria y estirar la ventaja: sin goles empató ante el “Celeste”, uno de sus escoltas. Por su parte, su rival en la pelea por el liderazgo, el Foot Ball Club Argentino, también igualó, en su caso ante Progreso por 1 a 1 llevándose también una unidad.

Además en Beruti, Giat y Huracán empataron por 1 a 1, en un choque tras el que los berutenses siguen sin poder ganar en lo que va del torneo. De igual manera Monumental no puede levantar vuelo ya que el “Canario” volvió a caer, ahora frente a Atlético Pellegrini, que impuso jerarquía en el Complejo Polideportivo para quedarse con la victoria por 4 a 2.

Dos líderes

Jugadas ya cinco fechas en el Torneo Intermedio de tercera división, dos son lo punteros con 11 unidades. Tanto Ferro como Argentino llevan tres victorias y dos empates, y se anotan como favoritos. Además con 10 puntos también hay dos escoltas, Barrio Alegre y Progreso, mientras que con 8 y 7 les siguen los pellegrinenses, Huracán y Atlético respectivamente.