Ferro volvió a ganar y es el gran candidato

Durante la mañana de ayer se jugó la novena fecha del Torneo Apertura del Fútbol Senior organizado por la Liga Trenquelauquense, y luego de un sábado muy gris y lluvioso los veteranos de nuestro fútbol pudieron disfrutar de una agradable mañana de domingo con partidos en toda la región donde el resultado final no dejó cambios en lo más alto, ya que Ferro Carril Oeste volvió a ganar y se mantiene en la punta, siendo el gran candidato a quedarse con el título.

No sólo es que el “Verde” ganó, sino que lo hizo ante su clásico rival, el Foot Ball Club Argentino, que ahora ve cómo Ferro toma ventaja. Y Barrio Norte es ahora el único escolta tras su reciente triunfo.

En tanto, para los veteranos de la Liga la pelota casi no tiene descanso debido a que volverán a jugar el próximo jueves, 25, utilizando el feriado nacional para disputar los partidos pendientes de la tercera fecha.

n Partidos

Ferro sigue siendo el gran candidato del campeonato ya que a paso firme está ganando en estos partidos clave. Ayer venció de local al Foot Ball Club Argentino, el gran equipo campeón del 2016. El triunfo fue con un ajustado 2 a 1, logrando una victoria más que importante los “ferroviarios”.

Otro de los que ganó jugando de local fue el conjunto de Barrio Norte, que en América se impuso también por 2 a 1 pero sobre Atlético Rivadavia, y así mantiene sus aspiraciones.

Y la fecha se completó con el 3 a 0 en favor de Barrio Alegre ante Unión de Rivadavia; el 2 a 1 de Independiente de Rivadavia ante Las Guasquitas y el empate en 2 entre Monumental y Atlético Trenque Laquen. Mientras que esta vez fue Tres Llantas el que cumplió con su fecha libre.

n El jueves

Y pocos días de descanso habrá para los veteranos del Senior ya que el jueves volverán a pisar un campo de juego para disputar los partidos pendientes de la tercera fecha. Allí se medirán: Ferro Carril Oeste vs. Monumental, Argentino vs. Tres Llantas, Atlético Rivadavia vs. Atlético Trenque Lauquen y Barrio Norte vs. Barrio Alegre. Y Las Guasquitas tendrá fecha libre.