Ferro recibe hoy a Rivadavia

En el encuentro correspondiente a la Zona Centro, Ferro Carril Oeste buscará seguir en la senda triunfal iniciada en la primera jornada, cuando reciba esta noche, en su gimnasio, a partir de las 21:30 a Atlético Rivadavia de América. Los rivadavienses cayeron en el debut ante Argentino y buscarán una victoria para recuperarse con su juvenil conjunto. El “Verde” no se ha reforzado y afronta el Torneo con su plantilla de jugadores locales.

El “Decano” de la vecina localidad, hablamos de Atlético Villegas, buscará su segunda victoria en el certamen cuando reciba a Jorge Newbery de Rufino, claro que no será fácil. El “Aviador” comenzó ganando con amplitud como local y no querrá ceder. Ambas plantillas mantienen casi la totalidad de la base de jugadores que los han llevado a realizar grandes campañas y hay promesa de gran partido en General Villegas, por la Zona Oeste y a partir de las 21:30 horas.

Mientras que por la Zona Este, el Deportivo Argentino de Pehuajó juega su primer partido del Clausura como local ante un Deportivo Casares, que en el primer encuentro, le dio pelea hasta el final a Estudiantes. Hora de inicio pautado para las 21:30. Oportunidad para ver al equipo que se perfila otra vez como candidato y a uno de los “novatos” de la competencia.

El día domingo se completa la Zona Centro, en el Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo. Será el turno de la UTN y el FBC Club Argentino. Los “Universitarios” le dieron pelea a Ferro pero cedieron al final, mientras que Argentino ya perfila repetir la buena actuación del Apertura. Augurios de buen juego para la noche del domingo en Trenque Lauquen, a partir de las 19:30 horas.

También el domingo se dará el partido entre Caldén Club y Laboulaye. La Zona Oeste se cierra con el cruce en General Pico, a partir de las 19:00 horas, con duelo de perdedores, cuando se enfrenten el Caldén Club Universitario y Sporting Laboulaye. Ambos conjuntos irán entonces por el ansiado triunfo que los saque de perdedores.

La segunda fecha del certamen se disputará el lunes en Bolívar. Allí el Sport Trinitarios, que cayó en su primera presentación ante el Deportivo Argentino, volverá a jugar como local y enfrentará, completando la Zona Este, a Estudiantes de Pehuajó, que ganó su primer encuentro ante Casares. El bolivarense es un exigente rival y más aún en su reducto, lo que servirá a ambos para ir midiendo sus reales y futuras posibilidades a lo largo de la competencia. Será el lunes a partir de las 21:30, ya que por el desarrollo de otras actividades no había posibilidad de contar con el gimnasio durante el fin de semana para la gente de Bolívar.