Ferro recibe a Las Guasquitas para seguir siendo el puntero

Compartimos el programa de partidos, con sus arbitrajes correspondientes, información que hemos logrado obtener gracias a la colaboración de algunos futbolistas, más la buena predisposición de los medios colegas, ya que desde la LTF nuevamente han omitido enviar los boletines oficiales a nuestras casillas de correo, situación inentendible ya que el objetivo principal es informar a la comunidad sobre el desarrollo de este deporte. Aguardamos que en los próximos días se restablezca el envió de la información oficial.

Los partidos, como es habitual, iniciarán a las 13.30 en tercera división y desde las 15.30 en la primera categoría. El líder del campeonato de la primera división, Ferro Carril Oeste, estará recibiendo a Las Guasquitas con el arbitraje principal de Claudio Maldonado más los asistentes Santiago Gómez y Cristian Pugnaloni. En tercera arbitrará Oscar Larramanedi.

Por su parte Atlético Pellegrini jugará en su cancha ante Sarmiento con jueces de Santa Rosa en ambas divisiones. Monumental se enfrentará a Barrio Alegre donde Jorge Chávez dirigirá en primera y Roberto Álvarez en tercera, ambos asistidos por Juan Carlos Pereyra y Nicolás Coqui.

En la cancha de Barrio Alegre se estará disputando el partido entre Atlético Trenque Lauquen y Huracán de Pellegrini. Allí dirigirán Jorge Sabre unto a Francisco González y Pablo Albin, en primera división y en la tercera estará Sergio Orosco. Mientras que en Beruti, Giat será local frente al FBC Argentino. Alejandro Martínez y Gustavo moreno serán los jueces de primera y tercera división, junto a los líneas Marcos Lucero y Sergio Álvarez.

n Senior

Los veteranos también jugarán su sexta fecha, pero en horas de la mañana. El Fútbol Senior jugará desde las 9.45 los siguientes partidos: Ferro Carril Oeste (7) vs. Unión Deportiva (2); Las Guasquitas (8) vs. Tres Llantas (0); FBC Argentino (12) vs. Independiente de Rivadavia (7); Barrio Alegre (12) vs. Monumental (4); y Barrio Norte de América (6) vs. Atlético Trenque Lauquen (4). Cumple con su fecha libe Atlético Rivadavia (11).