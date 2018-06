Ferro gritó campeón en el Fútbol Senior

El duelo se jugó en el campo de juego del “Verde” y allí se terminó dando el festejo en esta duodécima fecha. Mientras que el escolta sigue siendo Independiente de Rivadavia, que le ganó a Atlético Trenque Lauquen por 2 a 0; a la vez que Argentino, el tercero, goleó por 4 a 0 a Barrio Norte de América.

Además Monumental cosechó un gran triunfo sobre Progreso, con un claro 5 a 2; Mapuches superó a Unión de Roosevelt 3 a 1; Atlético Rivadavia le ganó por 2 a 0 a Las Guasquitas y se sumó el empate 2 a 2 entre Tres Llantas y Barrio Alegre.

El próximo fin de semana se jugará la decimotercera fecha, con estos enfrentamientos: Progreso vs. Ferro Carril Oeste, Racing de Fortín Olavarría vs. Independiente, Atlético Trenque Lauquen vs. Barrio Norte, Argentino vs. Atlético Rivadavia, Las Guasquitas vs. Mapuches, Unión de Roosevelt vs. Tres Llantas y Barrio Alegre vs. Monumental.