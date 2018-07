Ferro ganó y se afianza

La tercera división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) también tuvo una cuarta fecha que se jugó de forma parcial. Y es que el sábado no pudieron jugarse los dos partidos adelantados del Torneo Intermedio.

En la cancha del “Indio” del Parque el equipo local no pudo ante Progreso. Los rojo y negro se impusieron en un resultado ajustado por 3 a 2 logrando así su tercera victoria. Habían cosechado tres importantes puntos en la fecha pasada ante el “Expreso” y se anotan como firmes candidatos. Atlético Trenque Lauquen volvió a caer y no pudo recuperarse de la goleada “verde” que había sufrido el domingo pasado.

Huracán no pudo ganar en su casa. Barrio Alegre se impuso en el Complejo Polideportivo y un solo tanto le bastó para traerse una victoria por 1 a 0. El “Celeste” logró así tercer triunfo y sólo ha perdido un encuentro en la Fecha 2 ante FBC Argentino. El “Globo”, que había ganado en cancha de Las Guasquitas, no pudo sumar y tuvo su primera derrota en lo que va del torneo.

Ferro Carril Oeste es quien ahora está en lo más alto. El “Verde” con 10 unidades se afianza en la tabla pero está a la espera de los partidos que deben completar la cuarta fecha. Ayer, y en su casa, bailó cuartero ante el “Colono” al imponer jerarquía por 4 a 0. De esa manera, sumó su tercer triunfo y Las Guasquitas fue quien volvió a caer.