Fernández y funcionarios comunales se reunieron con la Policía y Fiscalía

Del encuentro participaron el intendente Miguel Fernández; el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo; el secretario general, Juan Simón Pérez; el secretario de Hacienda, Pablo Silvani; el director de Protección Ciudadana, Martín Serantes; los jefes policiales Marcos Arregui y Fabián Mattioli y los fiscales Roberto Rubio y Manuel Iglesias.

Tras la cita Simón Pérez explicó que “se analizaron las distintas causas que se han instruido durante este año por hechos similares, las políticas a seguir y fundamentalmente coordinar las actividades de los agentes de tránsito con la Policía para tratar de minimizar este tipo de situaciones”.

Asimismo el funcionario agregó: “Estamos viviendo una situación social muy violenta donde no hay ningún tipo de respeto por la autoridad. Esto va a crecer si no se toman medidas. Sabemos que los plazos de los procesos judiciales no son tan rápidos como deberían ser salvo en casos de flagrancia”.

n Siniestros

Por otro lado, el secretario general señaló que “también se intercambiaron ideas sobre la seguridad en el tránsito”. “Éste fue un fin de semana muy doloroso, que nos lleva a pensar cómo avanzar, pese a que se ha redoblado el esfuerzo”, dijo, y en ese sentido indicó que “se ha dotado al personal de elementos, hay más personal, se han hecho cursos de capacitación y los resultados en cuanto a cantidad de multas son elocuentes. Siguen apareciendo este tipo de problemas y ha mutado la situación de las infracciones de tránsito. Ya no son las calles céntricas los grandes problemas sino zonas periféricas. Trenque Lauquen tiene una zona urbana muy amplia, y lamentablemente suceden estas cosas que nos duelen a todos”.

N Causas

Pérez también indicó que “siempre se trata de seguir haciendo campañas de concientización, pero fundamentalmente qué medidas tomar para que los inspectores de tránsito tengan más seguridad”. “Todos los casos tienen una constante, normalmente cuentan con la participación de terceros y son situaciones que no tienen una raíz previa en cuanto a discusiones sino que frente al procedimiento aparece la violencia desmedida. Todas esas causas se están instruyendo en la Justicia, veremos cuál es la resolución. El Poder Judicial tiene su independencia; nosotros apuntamos a que haya consecuencias legales”, comentó.

Y en relación al trabajo en conjunto con la Policía, Pérez manifestó que “la Policía viene trabajando en este tema”. “Ahora hubo una modificación legislativa. Las picadas pasaron de ser una contravención a ser un delito, lo que permite otros procedimientos con la Policía. Estamos conformes con el accionar policial, recibimos el apoyo”, cerró.