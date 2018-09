Fernández: “Seguimos haciendo casas, nos vamos a arriesgar y vamos a hacer más”

Ahora son 244 las casas entregadas por el Municipio desde 2016 hasta la fecha y se siguen construyendo a buen ritmo nuevos planes en ese sector.

El Intendente Municipal, Dr. Miguel Fernández, encabezó el acto acompañado por concejales, funcionarios, representantes de instituciones y vecinos. Antes de la entrega, el padre Juan Pellegrino realizó una invocación a Dios y la bendición de familias y llaves.

El intendente Fernández compartió “la alegría de ustedes por concretar el sueño de la vivienda y de nosotros por finalizar una etapa muy importante de Trenque Lauquen”.

“Estamos entregando las últimas viviendas de un compromiso asumido por el gobierno anterior, convencidos que atrás de ese compromiso hay gente que necesita un hogar. Llegar a esta etapa significó un camino durísimo. Pero esto era una ilusión hace tres años atrás, había que hacer todo lo comprometido y se hizo con dificultades, mucho sacrificio y recursos”, señaló el jefe comunal, y destacó que en la Ampliación Urbana hay más de 60 millones de pesos “enterrados en caños. Nadie los ve, pero son necesarios”.

Hizo referencia al clima que en varias oportunidades atrasó la construcción y sostuvo que “este final es el inicio de otro proyecto. Este movimiento que ustedes ven atrás no es una puesta en escena, se sigue trabajando porque se van a seguir haciendo casas, y por las que están en construcción ni siquiera hicimos licitación. Hay que mantener a la comunidad con actividad permanente. Estos trabajadores necesitan que el municipio construya para ser el sustento de sus familias”.

En cuanto a la política pública contra el déficit habitacional, Fernández precisó que “no hay un solo ejemplo de un municipio que haga viviendas como hace Trenque Lauquen. No hay ninguno que haya asumido simultáneamente a nuestra gestión y haya construido 245 casas con recursos de la gente y del municipio”. Y explicó que “esto se hace porque hubo un (Jorge) Barracchia, un (Juan Carlos) Font, un (Raúl) Feito, y hoy hay un Fernández y vendrán otros. No es un nombre, son las políticas. El ida y vuelta entre vecinos y el municipio es lo que hace a Trenque Lauquen grande”.

MÁS CASAS

En relación al movimiento que se veía de fondo, con nuevas plateas para viviendas y movimiento de maquinarias, el Intendente aseguró que “seguimos haciendo casas y nos vamos a arriesgar, porque no sabemos cuánto van a salir los materiales”.

En cuanto a las dificultades que trae vivir en calles de barro, solicitó comprensión por parte de los vecinos en torno al tiempo que llevan las obras de pavimento, Fernández sugirió que “cuando algo no sale, hagan lo que hacemos nosotros; apretamos el puño, mordemos y seguimos para adelante. Si todos tenemos esa actitud, Trenque Lauquen no va a tener problema. Los desafíos que hoy tenemos los vamos a superar, como lo hemos hecho en otras épocas”.

También aseguró que “ir todos juntos atrás de una idea es lo que va a hacer que Trenque Lauquen siga creciendo y desarrollándose”. Y se despidió anticipando que la Ampliación Urbana contará con juegos y canchita de fútbol, además de agradecer a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, porque sin el Fondo de Infraestructura “hubiese sido imposible cumplir con este compromiso”.

Previamente, el primero en hacer uso de la palabra fue el subsecretario de Obras Públicas, Ing. Miguel Bulián, quien expresó que “esta felicidad es compartida, por ustedes que tendrán su casa y por nosotros por haber cumplido un compromiso asumido. La casa no es un cúmulo de ladrillos, es ante todo un hogar. Tener el propio hogar es tener un espacio, un lugar que nos da el sentido de identidad y pertenencia, que nos permite soñar, crecer y vivir”.

Asimismo agregó que “ustedes son unos privilegiados porque tienen su casa que les permitirá esa independencia, la libertad y la intimidad”. Y resaltó la labor de todos los trabajadores que se desempeñan en la construcción de las casas y de los directores de los grupos. También agradeció al intendente que “preocupado por resolver los problemas de la gente siempre impulsó la realización de viviendas como eje fundamental de su gestión”.

ADJUDICATARIOS

Los más sonrientes de la mañana fueron los vecinos que recibieron las llaves de sus respectivas casas de la mano de Fernández y autoridades presentes. Ellos fueron:

• Mosqueira Luz Romina Luján (con hijos).

• Otero María Luján – Márquez Mariano.

• Taconau M. Josefina – Portela Cristian Pablo.

• Reyes Lucila Belén – González Nicolás.

• Torres Claudia Marisa – Larramendy Claudio Oscar.

• Rebecchi Carlos Nicolás – Bacci Sofia Antonela.

• Cabrera Daniel Martin – Torres Patricia Araceli.

• Champonnois Ricardo Daniel – Guzmán María Agustina.

• Feito Emil – González Osio Noelia.

• Reinoso Juan Francisco – Arnais Alejandra Vanesa.

• Erro Carlos Alberto – Bacci Romina Soledad.

• Peña Martin Alberto – Carena Silvia Carina.

• Sarazola Martínez M. Eugenia – Logotetti Gastón Daniel.

• Coria Alfredo Oscar – Long Graciela Noemí.

• Butler Lorena Gabriela (con hijos).

• Giménez Luis Mauricio – Beiguel Erica Elizabet.

• Sotelo Vanesa Raquel – Castillo Fernando.

• Valerga Alexis Saúl – Martín Silvina Mabel.

• Medina Bruno – Guzmán Camila.

Luego de la entrega se procedió al corte de cintas a cargo de Fernández, Bulián, Gustavo Achaerandio y la familia de Emil Feito y Noelia González Osio.

Las viviendas constan de 55 metros cuadrados, con 2 dormitorios, baño y cocina comedor. Ya se hicieron las obras de infraestructura básica de cloacas, agua y tendido eléctrico e iluminación Led Pública.

COMPROMISOS ASUMIDOS

Hasta la fecha esta gestión municipal ha entregado casi 245 viviendas: 33 viviendas en 30 de agosto del Círculo Cerrado; en Trenque Lauquen 70 viviendas de Círculo Cerrado, 90 viviendas del Círculo Cerrado, 41 del Círculo Cerrado de policías; una casa especial, y 10 en Berutti.

Además, se encuentran en proceso de construcción: 11 viviendas del círculo cerrado ex PROCREAR (se entregarán en octubre 2018), 22 viviendas del círculo cerrado (se finalizarán en enero de 2019); 32 nuevas viviendas de círculo cerrado y 20 nuevas viviendas sociales financiadas por el IVBA (provincia).