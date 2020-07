Fernández reclamó compromiso a la comunidad para seguir en fase 5

El Intendente Municipal, Miguel Fernández, brindó esta mañana (jueves) una conferencia de prensa acompañado por el subsecretario de Salud, Sergio Valente, y por el secretario de Gestión y Administración Pública, Pablo Silvani, para informar el estado de situación epidemiológica del distrito confirmando que Trenque Lauquen sigue en Fase 5 sin casos positivos aunque advirtió que “el riesgo cambió” y apeló a la responsabilidad individual para poder continuar de esta forma.

“Seguimos en Fase 5, (al día de hoy) no tenemos ningún caso positivo pero tenemos que cambiar el chip porque el riesgo cambió, estábamos en verde y ahora estamos en amarillo”, enfatizó Fernández, quien explicó de forma didáctica a través de una pizarra las distintas categorías que pueden darse hasta descartar o confirmar un caso positivo y rescató el trabajo de los trazadores que permiten contar con toda la información para poder contener un eventual foco de Covid-19.

“Hay un trabajo enorme del equipo de Salud que no (es una obra que) se inaugura, que no se ve, pero acá radica el éxito, que el equipo de trazadores pueda hacer la investigación epidemiológica, aislar, y un Estado presente dando asistencia cuando las personas que tienen que hacer aislamiento no puedan sostener el distanciamiento en sus casas”, explicó Fernández.

Durante la conferencia de prensa también se refirió al caso positivo de un penitenciario de Bolívar que presta servicios en la Unidad Penal 20 Las Tunas, al remarcar que advirtió sobre posibles contagios con personas que vienen de lugares donde hay circulación del virus a trabajar en Trenque Lauquen. En este sentido recalcó que “la esencialidad no garantiza ausencia de riesgo”.

“Esto se dispara a partir del caso positivo de una persona que trabaja en el Servicio Penitenciario que vive en Bolívar y que trabaja en Trenque Lauquen; de hecho hay muchas personas que trabajan en el Servicio Penitenciario que no viven acá pero que vienen a trabajar a la ciudad, de Pellegrini y Pehuajó”, comenzó precisando Fernández.

Y agregó: “Pehuajó acaba de anunciar sus casos positivos, donde el caso 0 es una persona que trabaja en el Penal de Las Tunas, y este tema ya lo habíamos advertido oportunamente, en el caso de Policía y del Servicio Penitenciario, a las autoridades provinciales”.

La nota fue remitida el 12 de junio al Servicio Penitenciario y en la misma se hacía referencia a posibles contagios con personas que se trasladaban al Penal Las Tunas para trabajar desde zonas de brotes de virus Covid y se les pidió un listado de los mismos.

Según dijo Fernández “no recibimos respuesta formal pero hubo un intercambio verbal con la jefa de Sanidad del Servicio Penitenciario, la Dra. Sonia Quiruelas, molesta por esta nota que nosotros remitimos y donde ellos adujeron que son personal esencial y que tienen estrictos protocolos”.

No obstante Fernández recalcó que “son personal esencial pero ser esencial no garantiza inmunidad, el trabajo es esencial pero el riesgo es igual o mayor; la esencialidad no garantiza ausencia de riesgo”.

Si bien reconoció que “esta situación no es para tener una controversia con el Penal es para decir que estas cosas terminan pasando y que por más protocolo seguro que se tenga, después hay que cumplirlo puertas adentro de las instituciones, y esto cuesta por la familiaridad, porque compartí un mate, porque me trasladé en el mismo auto como es el caso de Pehuajó, que viajaba junto al caso positivo de Bolívar”.

CATEGORÍAS Y ANÁLISIS

Con la ayuda de una pizarra en que se hacía referencia a las distintas categorías el Jefe Comunal explicó: “El caso positivo tiene dos contactos: estrechos y no estrechos, en el caso de Bolívar tuvo contactos estrechos, convivieron, viajaron en el mismo auto, durmieron en la misma habitación y tomaron mate”.

Y precisó: “Cuántos contactos estrechos detectamos que viven en el distrito de Trenque Lauquen: 13, pero hay 11 porque los contactos estrechos pueden tener o no síntomas, de estos 13, 11 no tienen síntomas y por el momento están en la categoría: contacto estrecho sin síntomas; pero dos levantaron fiebre en el día de ayer, pasaron a tener síntomas y se transformaron en casos sospechosos”.

Al respecto comentó que “el caso sospechoso podrá ser negativo o positivo y esto se va a determinar cuando tengamos el resultado que todavía no tenemos, las muestras se mandaron a Azul en auto (tiene un costo de $10.000) para tratar de tener los resultados lo más rápido posible”.

En este contexto agregó: “A los contactos estrechos sin síntomas se les toma un hisopado entre el séptimo y el décimo día, si esta persona de Bolívar se enfermó el martes pasado, tuvo síntomas a los 5 días por eso los hisopamos entre hoy, mañana o pasado, cuanto más cerca estemos del décimo día más probabilidad tenemos de que el test no de un falso negativo”.

Asimismo admitió que “puede ocurrir que haya un hisopado positivo que será un caso asintomático que son la mayoría, andan por la calle y no lo saben”.

En este marco, Fernández consideró que “hoy todavía podemos, por el equipo de trazadores, contener el foco, es muy importante que los contactos estrechos que a su vez tienen otros contactos estrechos (familiares por ejemplo), respeten todas las medidas de prevención, porque un contacto estrecho puede subir a la categoría de sospechoso y luego dar positivo, por eso esto que es inocente puede tener relevancia epidemiológica luego y éste es el enorme trabajo que tienen que hacer los trazadores de ir buscando esa red que si uno la va amplificando es enorme, cuanto más rápido contenemos esto menos probabilidades tenemos de ir más abajo en esta red”.

Siguiendo con su explicación el Jefe Comunal indicó que “el caso negativo se descarta, el caso sospechoso se aísla en el Hospital y el positivo se interna; mientras el Hospital tenga camas se van a internar todos en el Hospital, solamente se va a usar el centro extra hospitalario cuando se sature la Sala o cuando una persona no puede cumplir con el aislamiento en su domicilio”.

Y agregó: “El contacto no estrecho del caso positivo tiene que cumplir con el distanciamiento habitual, el contacto estrecho del caso positivo tiene que permanecer aislado en la casa, pero podría ocurrir que la persona no tenga las condiciones en su casa para estar separado de la familia, que es el caso de ayer a la noche y por eso habilitamos el Pailla Hue para que esa persona que no puede mantener la distancia con sus padres que son mayores esté aislado y no tengamos riesgos”.

TESTS Y CAMBIO DE FASE

Por otro lado adelantó que “estamos cerca de poder hacer el hisopado y conseguir el resultado acá, hay que hacer una inversión de 7.000 dólares para todo el equipamiento y el laboratorio nuestro recibiría los kits de la red de laboratorios, estamos en proceso de compra del equipamiento para poder procesar, algo que nos va a dar mucha velocidad”.

Ante una consulta concreta, el Jefe Comunal dijo que por el momento no habría cambio de fase porque “de acuerdo al protocolo de la Provincia el cambio se produce cuando tenés más de 10 casos por cada 100 mil habitantes, para Trenque Lauquen habría que calcular 5 casos positivos en los últimos 14 días”.