Fernández recibió a los jóvenes que participan del Parlamento Juvenil Mercosur 2018

Fernández estuvo acompañado por la directora de Educación municipal, Patricia Muñagorri, y los jóvenes, de la inspectora Jefe Distrital, Alejandra Marino; la titular de Políticas Socioeducativas, Germana Macías; y docentes. Los estudiantes pertenecen a las escuelas secundarias número 11, 8, 2, 10, 9, 7, Técnica, Agropecuaria de 30 de Agosto y Los Médanos.

En un distendido encuentro, Fernández les fue preguntando a los jóvenes sobre distintos aspectos de esa franja etaria que se está despidiendo del secundario.

Los alumnos explicaron cómo es la metodología del Parlamento Juvenil, le leyeron una a una las conclusiones de los cinco ejes de trabajos propuestos por el programa y luego fueron debatiéndolos entre todos.

Estas son las conclusiones obtenidas en cada temática por los jóvenes estudiantes de la región 16.

“Consideramos que el documento es representativo de las discusiones que mantuvimos en diferentes ámbitos institucionales escolar y distrital en nuestras escuelas. En este sentido, esta declaración intenta ser un aporte para seguir pensando qué escuela secundaria queremos los/las jóvenes y adultos.

Las conclusiones que presentamos a continuación, en cada uno de los ejes, son el fruto de un trabajo deliberativo y consensuado”, señalaron.

● PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES

Consideramos que participar es formar parte de algún proyecto, juego, etc. poniendo nuestras ideas y pensamientos.

Proponemos:

– La participación del Centro de Estudiantes en todos los colegios. Su función debe ser que todos tengan voz y voto

– Que todos los colegios tengan Equipo de Orientación Escolar (EOE)

– Poder participar en todos los proyectos, que sean inclusivos para cada uno de nosotros.

– Participar en instituciones y organizaciones culturales, sociales, políticas, etc.

– Que se hagan convenciones de Centros de Estudiantes para el intercambio de ideas y propuestas. Es importante participar porque todos tenemos diferentes puntos de vista.

Si todos pertenecemos a una sociedad en la cual hay muchas cosas por cambiar y nuestra participación puede ser decisiva en cualquier proyecto, es importante que los jóvenes no caigamos en la apatía y que nos involucremos en los asuntos públicos que nos rodean, ya que somos ciudadanos con derechos y obligaciones.

● JÓVENES Y TRABAJO

Consideramos que los jóvenes trabajan para ayudar en la casa, para mantener a su familia, por gusto, por obligación.

Aunque no conocemos que haya propuestas distritales para erradicar el trabajo infantil y/o difundir derechos de los trabajadores, podemos decir que a nivel institucional, sí.

Son condiciones del buen trabajador ser responsable, voluntario y tener experiencia.

– La formación de los jóvenes para el trabajo podría fortalecerse con educación: orientación básica; pasantías, talleres, prácticas profesionales, viajes universitarios.

– Para que el trabajo no impida que los chicos vayan a la escuela necesitamos: Horarios flexibles para el alumno afectado, trabajos prácticos para el hogar, asistencia e inasistencia justificadas; evaluaciones en el horario que el alumno disponga.

● INCLUSIÓN EDUCATIVA

Para resolver las dificultades que tienen los jóvenes y adolescentes para ingresar y permanecer en la escuela secundaria y para lograr una trayectoria educativa exitosa se debe:

– Incentivar a los alumnos de forma dinámica, comunicándose con los docentes.

– Comunicarse con alguna autoridad de preferencia (EOE) o dirección para entender la problemática y tratar de solucionarla.

– Lograr más inclusión, rampas para personas con discapacidad motora, permanente o temporal, baños mixtos.

Entendemos que quienes estén encargados de la infraestructura escolar, deben rever y analizar el diseño de los edificios educativos.

● GÉNERO

Entendemos que:

– Mujeres y hombres tienen igualdad de derechos.

– La violencia de género no es sólo física sino también psicológica, verbal, etc.

– Su construcción social también se genera en las distintas instituciones.

Llegamos a la conclusión de que hay que lograr transformar el pensamiento de la sociedad en la que vivimos, tratando de tener todos/as los mismos derechos.

● DERECHOS HUMANOS

Es obligación del Estado promover el bien común, garantizando los derechos humanos.

– El derecho a la información puede garantizarse implementando talleres, una materia explícita sobre temas necesarios: ej. educación sexual, charlas de género, sustancias tóxicas, política y derecho, prevención.

– Todos tenemos derecho a:

– Expresarnos libremente.

– Poder manifestarnos cuando no hay una respuesta del Estado.

– Es obligación del Estado:

– Educar y ejercer a la generación futura para nuevos cambios.

Nosotros como estudiantes, queremos poder exigir al Estado el derecho a la información de los puntos nombrados anteriormente”.