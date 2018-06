Fernández: “Queremos que la gente pueda tener su actividad comercial como corresponde”

Luego de que durante la mañana de ayer cazadores de liebres del distrito realizaran una manifestación en la puerta del Palacio Municipal, en las primeras horas de la tarde el intendente Miguel Fernández recibió en su despacho a algunos de sus representantes con quienes mantuvo una reunión a través de la cual informó detalladamente cuál es la competencia del municipio en este tema.

En este marco, Fernández contó a La Opinión el balance de la reunión mantenida con los cazadores. “Hoy (por ayer) tomamos conocimiento de la resolución de Fauna de la Provincia que era lo que no estábamos consiguiendo y no teníamos la documentación que necesitábamos para certificar que Trenque Lauquen era uno de los distritos en los que se había habilitado la caza comercial de liebres. Esto viene de hace dos o tres días en los que nosotros estuvimos requiriendo a la Provincia y esa información no la conseguíamos”, dijo y agregó que “una vez que tomamos conocimiento de esa resolución, la competencia municipal consiste en llevar un registro de las camionetas de los cazadores que están habilitados con licencia que da la Provincia y que, por lo que hoy estuve hablando con la directora de Fauna, la gestionan los frigoríficos directamente”, expresó.

Aclaración

Respecto de la reunión realizada durante las primeras horas de la tarde con los cazadores, el intendente señaló que “hoy lo que hicimos fue aclarar los malos entendidos, nosotros no tenemos ni en este caso ni en otro intención de complicarle la vida a nadie, todo lo contrario, queremos que la gente pueda desarrollar su actividad comercial como corresponde, legalmente y para eso hacía falta la documentación de la Provincia y que todos los cazadores que tienen la licencia ya acordada se presenten en Tránsito donde se les va a identificar la camioneta, y donde se va a llevar un registro. Los que todavía no la tienen, hoy les pedí que agilicen el trámite con sus frigoríficos para que ellos gestionen las licencias y, en cuanto las tengan, vayan a tránsito a continuar con el registro de la camioneta. Y básicamente esa es la competencia municipal, ninguna otra. El resto del control del cumplimiento del código rural es parte indisoluble de la función de Patrulla Rural”.

En cuanto a la intención de los cazadores de gestionar una reunión con el intendente y el jefe de la Patrulla Rural para alcanzar un acuerdo que les permita trabajar sin inconvenientes, Fernández fue contundente: “Esto ya lo aclaré. Al código rural no lo hicimos nosotros, tiene muchísimos años, ha quedado vetusto en algunos aspectos pero nosotros no podemos negociar una violación del código rural. Así que la policía rural hará cumplir la normativa vigente. El código rural, entre otras cosas, menciona la posibilidad de que tengan el permiso del dueño del campo para cazar. Mientras mantengan ese compromiso y obviamente no lo incumplan no deberían tener problemas con Patrulla Rural. Es una cuestión de ajustarse a la norma”.