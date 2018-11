Fernández: “Pierdan el miedo, no hay que tener miedo cuando se habla con el corazón”

Este proyecto tuvo como objetivo la realización de un mural en cada escuela, y de manera simultánea a esa producción, la documentalización de los procesos y etapas de realización de la obra en tres formatos: documental audiovisual, crónica periodística/literaria e historietas.

Las escuelas presentes que concluyeron sus obras fueron: Escuela de Estética, CEC nª801, Secundarias nº 2, 8, 10 y 11, ESEA ex polivalente, Los Médanos, Nuestra Señora del Rosario y Los Nuevos Ayres.

La secretaria de Producción, Clarisa Fabris, señaló que “hace unos dos años, algunos locos muralistas tenían una idea y un loco intendente dijo que sí y arrancó toda esta movida del arte mural en Trenque Lauquen, que tuvo muchas etapas. Esto puntualmente forma parte de un pedido del Intendente (Miguel Fernández) a nosotros, que además del encuentro pidió que el muralismo ingrese a las escuelas”.

Fabris destacó el trabajo del responsable de la oficina de Industrias Creativas, Maximiliano Ferreyra, “que trabaja con el objetivo de lograr que todo lo que tenga que ver con el arte sea productivo. Se puso a trabajar y generó este proyecto en 2018 que tendrá una réplica en 2019, con algunas modificaciones”.

La funcionaria, además, resaltó que el proyecto que busca establecer a Trenque Lauquen como la Capital Provincial de los Murales, ya recibió media sanción en la Cámara de Senadores de la Provincia y se espera la media sanción en Diputados.

También agradeció a Santiago Romero, quien ayudó con la organización, a las empresas que ofrecieron sponsor y a los talleristas.

Seguidamente se dirigió a los presentes la Jefa Distrital de Educación, Alejandra Marino, quien remarcó que “en los murales conviven dos historias, una es la que quisieron contar con el diseño del boceto y la otra es la que transcurrió en el tiempo que les llevó concretar un proyecto colectivo que les garantice perpetuidad. Un mural trasciende en el tiempo como lo hacen los vínculos que generamos en proyectos compartidos”.

El intendente municipal, Miguel Fernández, felicitó a los alumnos porque la muestra “me emocionó”, según manifestó en su discurso. “Tienen un potencial gigante, lo tienen que dejar salir y brotar espontáneamente.

Me encantaría que Trenque Lauquen explote de esto. Se hacen muchas obras que son importantes, pero lo más importante somos nosotros; el ser humano y la cultura es fundamental para nosotros”, agregó.

En ese sentido, Fernández, de frente a los estudiantes, les pidió que “pierdan el miedo. No hay que tener miedo cuando se habla con el corazón. Si ustedes dejan brotar lo que sienten y lo trasforman en este arte, Trenque Lauquen tiene futuro”.

El reconocido artista plástico Omar Brachetti precisó que “en este momento que se están cumpliendo los 50 años del muralismo argentino, debo reconocer el apoyo que todas las administraciones públicas otorgaron a este movimiento en Trenque Lauquen; siempre apoyaron a la cultura”.

Asimismo, sostuvo que “una sociedad igualitaria, solidaria y fraternal se basa en dos pilares fundamentales; la educación pública y la salud pública. Con la educación el pueblo se eleva”.

En cuanto a la pintura mural, Brachetti recordó que “fue una de las primeras expresiones del hombre, para relacionarse con otros hombres. Es esa expresión intrínseca del hombre que se fue modificando, siempre tuvo en su médula el ideal de belleza. Me parece maravilloso que en las escuelas se realicen esta clase de experiencias y proyectos. El bagaje de conocimiento es la mayor riqueza que pueden tener”.

Se refirió a las dos corrientes del muralismo: decoración mural y pintura mural, que intrínsecamente lleva un contenido y un mensaje. “Para que el espectador se sienta identificado, debe haber belleza”.