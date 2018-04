Fernández participó de una licitación para la realización de autopistas y rutas seguras

Esta licitación se llevó a cabo bajo el sistema de Participación Público Privada (PPP. “Las obras de este primer PPP modernizarán más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales para mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos. La nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras abarcarán más de 7 mil kilómetros de rutas nacionales, a partir de una inversión superior a 16.700 millones de dólares”, destacaron desde el Ministerio de Transporte.

El plan para la construcción de la Red de Autopistas y Rutas segura prevé una inversión de 6 mil millones de dólares en los primeros cuatro años del proyecto, según cálculos oficiales.

Los proyectos se financiarán fundamentalmente a través del impuesto al gasoil, un gravamen que en su origen estuvo destinado a la realización de obras.

Esos proyectos son:

— Corredor A: RN 3 y 226.

— Corredor B: RN 5.

— Corredor C: RN 7 y 33.

— Corredor D: RN 8, 36, A-005, 158, 188.

— Corredor E: RN 9, 11,34, 193, A-008, A-012.

— Corredor F: Autopista Rosario-Córdoba RN9 y RN 33.

— Corredor G: RN 12 y 16.

— Corredor H: RN 34, 9, 66 y 1V66.

— Corredor I: RN 19 y 34.

— Corredor Sur: Autopista Riccheri, Avenida Jorge Newbery, Autopista Ezeiza – Cañuelas y rutas 3 y 205.

— Corredor BB: RN 3, 33, 229, 249, 252, 1V252, 1V3.

— Corredor Cuyo: RN 7, 20, 40.

— Corredor Autopista Parque.

APERTURA

En el acto de licitación que presenció el Jefe Comunal, se dirigió a los presentes el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: “Es un día muy importante para la obra pública y los argentinos, así lo reflejan los intendentes y referentes políticos de distintas municipales del país. Hay también presentes vecinos autoconvocados por los accidentes de ruta”.

Asimismo agregó que “hace muchos años que esperaban esto y hoy está pasando. Hasta no hace mucho en la Argentina había licitaciones que no se enteraba nadie con sólo 3 ofertas. Hoy acá tuvimos 32 ofertas de empresas internacionales y argentinas”.