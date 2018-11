Fernández: “Para un intendente los dos desafíos más grandes son generar condiciones de empleo y viviendas”

La apertura de la jornada, denominada Institucional, constó de tres etapas: Lanzamiento del Programa de promoción de empleo MiPyME –en sus dos líneas, MiPyME Entrena y MiPyME Emplea-, Entrega de certificados de los Cursos de Introducción al Trabajo, Empleabilidad y Entrenamientos para el Trabajo y una Charla sobre “Experiencias para la inclusión laboral”.

El intendente municipal, Miguel Fernández, encabezó el encuentro acompañado por el gerente de Empleo y Capacitación Laboral La Plata, Federico Hugo Soricillo y la directora de Políticas Activas, Fabiana Invaldi. También estuvieron presentes funcionarios, concejales, representantes de instituciones y vecinos.

Fernández agradeció a los presentes y señaló que “para un intendente, los dos desafíos más grandes que tiene son generar condiciones de empleo y viviendas. Son las dos necesidades más imperiosas de nuestros vecinos. En el tema de vivienda trabajamos mucho, nosotros y las administraciones anteriores; siempre en desventaja porque nunca llegamos al objetivo. El segundo tema es crear empleo, no solo estatal sino generar autonomía y empleo privado, vinculando empresas con la fuerza laboral; también capacitando para el trabajo y encontrando herramientas circunstanciales que nos ayuden a palear situaciones de emergencia”.

En ese sentido –y antes de agradecer el acompañamiento de la Sociedad Rural- agregó que “en este enorme desafío estamos, no siempre tenemos éxito y muchas veces nos vamos a dormir con la frustración de pedidos que tenemos y no podemos resolver. La única forma de resolver este desafío para el país es conseguir desarrollo y crecimiento económico. El intendente ahí puede irse a dormir tranquilo porque sabe que hay un país en marcha que le permite vivir bien. Ese es el país que queremos. Que siempre se consiga un mejor trabajo”.

Soricillo, en tanto, indicó: “Estamos trabajando desde un principio en uno de los desafíos que plantea Miguel (Fernández). Estamos por iniciativa propia del Intendente que se acercó y echó mano a las herramientas que tiene el ministerio de Nación y fundamentalmente el programa Joven que capacita y trata de dar empleabilidad a través de la oficina de Empleo”.

Seguidamente, la secretaria de Producción, Clarisa Fabris, realizó la presentación del programa Mi Pyme que, como señalamos, tiene dos líneas de acción –MiPyME Entrena y MiPyME Emplea- y un objetivo: generar trabajo y herramientas de acompañamiento y promoción para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del distrito. Fue aprobado en el Concejo Deliberante y promulgado por el Departamento Ejecutivo.

Los beneficiarios de las dos líneas del programa, MiPyME Entrena y MiPyME Emplea, deberán tener una residencia comprobable mínima de dos (2) años en el distrito, encontrarse desempleados y estar registrados en la plataforma de la oficina de Empleo.

Tanto una como la otra son compatibles con la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero incompatibles con Pensión por discapacidad u otra que haya sido otorgada por el Instituto Provincial de Seguridad Social (IPSS) o su similar de Nación.

“Las políticas y acciones contempladas en esta Ordenanza tienen por finalidad intervenir activamente, mediante la articulación público privada, en el acompañamiento de la población objetivo y las empresas beneficiadas. Con el convencimiento de que desarrollo económico y territorial sucede cuando ambas partes están involucradas”, sostiene en su artículo séptimo.

El Programa MiPyME tendrá una duración de doce (12) meses y, de considerarlo necesario, podrá ser renovado por el

Departamento Ejecutivo.

Cada una de las dos líneas de este programa de promoción de empleo podrá ser aplicada por las empresas de manera conjunta. La empresa MiPyME que tome el beneficio tendrá un período de carencia de un (1) año desde el comienzo del primer proyecto para volver a acceder a uno nuevo.

Las empresas MiPyME que quieran ingresar deberán contar con habilitación municipal, Libre deuda de tasas municipales y no deben tener sanciones en REPSAL o incumplimientos previos con los programas que se canalizan a través de la Oficina

de Empleo. Y para la línea MyPyme Emplea, las empresas deberán contar con el formulario 931 AFIP, al día.

MiPyME Entrena es una alianza entre la comuna y empresas mediante la que se comprometen a pagarle al entrenado una retribución equivalente a un sueldo categoría uno (1) de veinte (20) horas semanales de la municipalidad de Trenque

Lauquen. Cada parte abona 50 por ciento y el Municipio le da cobertura al beneficiario con un seguro de accidentes personales.

El beneficiario se desempeñará de lunes a viernes en una jornada de cuatro (4) horas diarias, durante seis (6) meses.

En MiPyME Emplea la comuna le aporta al empleador un incentivo mensual de hasta el equivalente a un sueldo de categoría uno (1) de doce (12) horas semanales, ajustable proporcionalmente conforme a la carga horaria contratada. “El aporte tendrá una duración de seis (6) meses que la empresa descontará del costo que le implique el empleado según indique el convenio colectivo de trabajo de su gremio”, puntualiza.

La autoridad de aplicación será la secretaría de Producción, Agricultura, Pesca y Acción Cooperativa, que además de coordinar acciones con las diferentes áreas municipales, tendrá a su cargo el seguimiento, control y fiscalización del programa.

Luego, Fernández y Soricillo realizaron dos entregas, una de diplomas a los egresados del taller de Entrenamiento para el Trabajo y, acto seguido, junto con Invaldi, otra de certificados a los egresados del entrenamiento Línea Promover “Manos a la Masa”, de 30 de Agosto.

También recibieron su diploma los egresados del Curso de Introducción al Trabajo y Competencias para la Empleabilidad que organiza la Sociedad Rural y para ello, su presidente, Ignacio Kovarsky, subió al escenario para hacer la correspondiente entrega.

Al finalizar, el dueño de la fábrica de pelotas “El Pase”, Martín Herrero, habló de su “experiencia para la inclusión laboral” que consiste en la producción de pelotas de fútbol por parte de los internos del penal “Las Tunas”.

CRONOGRAMA

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo es el eje propuesto para hoy (viernes), entre las 10 y las 16 hs. en la Casa de la Historia y la Cultura. El programa tiene dos puntos: Para beneficiarios del Programa Jóvenes de la región y Talleres / Encuentro con empresas / Charla: “Una historia de trabajo”.

El cierre de mañana (sábado), a partir de las 10 hs. en la Sociedad Rural de Trenque Lauquen es para egresados del curso Competencias para la Empleabilidad y habrá un Relevamiento de datos a 20 empresas expositoras en la Expo rural 2018, con agenda previa acordada.

También, llegará a Trenque Lauquen el trailer de Empleo, en el marco de las Jornadas de Empleo y para participar del último día de las jornadas, que coincide con la exposición de la Rural. El trailer estará instalado todo el día en la expo – desde las 9 hasta las 21 hs- con la idea de reforzar y hacer extensiva la actividad de la Oficina de Empleo.