Fernández: “Nos vamos a quedar con los perros peligrosos”

En plena polémica por la alta presencia de perros en las calles de la ciudad cabecera, el intendente Miguel Fernández anunció un pronto inicio de la construcción de un Refugio Canino en un sector al norte de la planta urbana que aún no fue urbanizado.

Refiriéndose al tema, inicialmente Fernández marcó: “En septiembre se aprobó una ordenanza que hay que llevar a la práctica, y llevarla a la práctica tiene algunas complejidades que requieren inversiones, que requieren adoptar algunas tecnologías, y por supuesto que hemos tenido al menos dos reuniones en el despacho con las protectoras. Y tenemos que tomar un camino. El camino que hemos tomado y que hemos comunicado, incluso antes de que estuviera vigente la ordenanza, a fin de aclarar algunas cuestiones, es a partir de que hemos diseñado un diagrama de flujo para que los operadores puedan tomar las decisiones correctas en cuanto al tema de la ordenanza. Hemos hecho cosas antes de la ordenanza, hemos hecho un Centro de Zoonosis que, por lo que me dicen, no hay muchos con las características y la funcionalidad que tiene el nuestro. Hemos gastado una buena cantidad de recursos para que los perros tengan un quirófano de castración adecuado, en un lugar accesible para la gente, no sobre la ruta. Hemos hecho más de 1.200 castraciones desde que empezamos con el nuevo Centro de Zoonosis, castraciones comprobables y gratuitas. Hemos ido mejorando algunas cuestiones con cartelería para indicar dónde recurrir ante una emergencia o cómo proceder ante una mordedura. Y tomamos la decisión de construir un refugio”.

Y respecto al proyecto del refugio, el jefe comunal dijo que “en algunos casos va a tener caniles para perros que de pronto estén en tratamiento, que recién hayan sido castrados, o que sean mordedores”, aclarando que “la idea del refugio es la de un lugar de mayor espacio, donde los perros tengan libertad para moverse”.

En tanto, otra aclaración que quiso hacer Fernández fue en torno a que “la ordenanza lo que estipula es recoger perros, identificarlos, castrarlos y devolverlos, salvo que sean peligrosos”. “Para que haya efectividad y que los dueños de los perros, que son muchos, tengan la conciencia de tener los perros en su casa y no en la calle tiene que haber una sanción, y para eso tengo que recoger el perro, tenerlo en guarda 48 horas y esperar que venga el dueño, si es que tiene dueño. Si no tiene dueño, pasadas 48 horas al perro se lo castra, y si no es peligroso se lo devuelve a la calle. Eso está en el algoritmo que hemos diseñado”, detalló.

Con esto, el mandatario remarcó: “Nos vamos a quedar con los perros que son peligrosos, con las razas peligrosas o con los que tienen actitudes peligrosas, porque entre los derechos de los perros y los de las personas hay todo un universo. Los perros tienen derecho, yo tengo perro, quiero a los perros y estamos absolutamente en contra de la eutanasia, cosa que ya hemos repetido por derecha, por izquierda, de arriba y de abajo, e inclusive está prohibida por la Ley. Pero también tengo que proteger a las personas”.

Así Fernández habló de “un enorme desafío”, y de la necesidad de sumar a estas iniciativas una “potente campaña de difusión y educación”. “Hemos trabajado mucho estos dos años en la educación vial en las escuelas, en la educación ambiental, y tenemos que introducirnos en lo que tiene que ver con el cuidado de los animales, el respeto, una tenencia responsable, la actitud de la adopción; por eso el equipo municipal va a estar a disposición para hacer campañas de difusión, para hacer las identificaciones de los animales, para darles refugios en condiciones adecuadas. Nos vamos a hacer cargo como Estado pero es una responsabilidad de la comunidad”, resaltó, añadiendo que “acá no pude haber ningún distraído”, y dando un ejemplo con dos perros (un rottweiler y un cruza de pitbull) que estaban el domingo a la noche sueltos en la Estación del Ferrocarril mientras se desarrollaba el ciclo Música en la Estación, con una gran concurrencia, y que fueron recogidos por Zoonosis, resultando tener dueño.

En este marco, Fernández habló de cuál es la responsabilidad de la comunidad en el tema y sostuvo: “Uno quiere tener un perro, fenómeno, dos perros, está bien, si nos da para darle de comer, pero no me lo mandes a comer a la calle. Ahora, tener diez perros en una casa, salvo que se trate de algún proteccionista que quiera proteger ciertos animales… La verdad es que hay que tener cierta racionalidad. Y la única herramienta potente pero de largo plazo es la castración. Y hay que trabajar mucho. Todos tenemos que trabajar mucho. ¿Cómo hacemos nosotros? Castración gratuita, tres veterinarios, horarios de mañana y tarde, un Centro de Zoonosis ejemplar. Pero necesitamos que la gente colabore. ¿No los pueden llevar? Vemos si con el móvil lo vamos a buscar. Antes el argumento era que estaba lejos. Ahora el Centro está en calle Avellaneda. Vamos a trabajar intensamente en todos los ejes, que son la educación, la castración, la responsabilidad en la tenencia y la promoción de las adopciones, pero los perros peligrosos no pueden estar en la calle porque son un problema de salud pública”.

En tanto, en otro momento de su alocución, Fernández se refirió a los perros callejeros que están habitualmente en ciertos lugares públicos como el centro de la ciudad, más precisamente en la zona de los principales bancos, y dijo que van a ser recogidos. “Nosotros no podemos recoger perros si no tenemos un lugar donde guardarlos”, resaltó respecto a esta cuestión.

Por último, se destacó que la problemática de la alta presencia de perros en las calles está entre los principales asuntos que están abordando otros varios municipios bonaerenses. Y el intendente apuntó que se trata de una cuestión que no será resuelta de un día para el otro.