Fernández: “No se va a flexibilizar la cuarentena, en centros urbanos seremos más estrictos”

El presidente Alberto Fernández ratificó que la próxima semana continuará vigente la cuarentena total y dijo que el aislamiento será aún más estricto en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. “Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y en el Área Metropolitana la cuarentena va a ser más estricta”, aseguró el jefe de Estado.

“El pico del problema lo estimamos para la segunda quincena de mayo, pero quizás se extienda un poco más por las medidas de aislamiento”, sostuvo el Presidente en declaraciones televisivas. “Las medidas de aislamiento van a continuar. Vamos a abrir algunos casos puntuales”, indicó.

“No podemos tener una recaída: todo el esfuerzo hecho es muy importante”, remarcó Fernández, quien en los próximos días podría anunciar la fecha exacta de la renovación del aislamiento, que aún no está decidida.

Según detalló, en los últimos días notó que había más gente en calles y accesos. Por eso, les solicitó a los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Seguridad, Sabina Frederic, que sean más estrictos y realicen controles auto por auto.

“Me pareció que podría haber cierto relajamiento y yo lo que necesito es que la gente no circule. Por ejemplo, en los colectivos no debería haber más de 6 personas”, ejemplificó.

En ese sentido, el jefe de Estado descartó un aumento de las frecuencias de transporte público porque es uno de los focos de infección más importantes. Incluso pidió que no haya más de 6 personas por colectivo.

“Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, aseguró.

El Presidente también se comprometió a mantener vigente la asistencia alimentaria a los barrios más humildes. “Va a haber asistencia para todos. Este problema que hubo con el precio de los alimentos es el resultado de comprar un 50% más de alimentos para que a nadie le falten alimentos”, informó. (DIB) MCH