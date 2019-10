Fernández: “No se jode con el trabajo de la gente y no se trabaja con la política del miedo”

Debido a las informaciones falsas y versiones infundadas que en los últimos días se repiten de manera sistemática y anónima en redes sociales y sitios de internet apócrifos con la intención de descalificar y difamar la gestión municipal en el último tramo de la campaña política que concluirá en las elecciones del 27 de octubre próximo, el intendente Miguel Fernández dio hoy (miércoles) una conferencia de prensa repudiando este proceder y advirtiendo de manera firme a quienes estén detrás de esta maniobra: “No se jode con el trabajo de la gente y no se trabaja con la política del miedo que lo único que demuestra es una carencia de ideas absoluta; con eso no se jode”.

Además de rechazar “una forma de hacer política que en Trenque Lauquen jamás hemos visto”, Fernández desestimó tajantemente la falsa noticia que se echó a rodar desde una página web -12 minutos, en la que cualquier persona puede acceder a una herramienta y colgar un comentario o información sin darse a conocer-, donde se aseguraba que en un nuevo mandato despediría a 800 empleados municipales, entre otras expresiones falaces.

“Ayer (martes) recibí no menos de 15 llamados de gente municipal, mujeres llorando, cooperativistas, preguntándome si era cierto que se iban a quedar sin trabajo. Tengo varias campañas electorales encima como Intendente y en distintos roles, y si algo ha caracterizado a la política de Trenque Lauquen son campañas limpias, con profundo respeto, con debates de proyectos, pero lamentablemente lo que venimos observando en este último tramo es una campaña que se denomina sucia, que esconde a gente oculta en redes con perfiles truchos, anónimos, generando noticias falsas y una enorme incertidumbre en mucha gente”, remarcó, para señalar que “es hora de parar la pelota, hablar claro y definir qué tipo de campaña vamos a tener en estos próximos diez días hasta llegar a las elecciones del domingo (27)”.

Tras considerar que “las redes sociales son una enorme y poderosa una herramienta de comunicación”, reflexionó que mal utilizadas “terminan convirtiéndose en una cloaca, y aveces muchos actores secundarios, gente que no tiene la suficiente hidalguía y coraje para dar la cara, lo hace a través de mensajes que uno se banca como político, porque sabe que parte de esto puede ocurrir, pero lo que digo es que si se la quieren agarrar con el intendente o con su familia, se la agarren, pero que no jueguen con la angustia y la preocupación del empleo municipal”.

“Hay formas muy sutiles de hacer política, otras más explícitas, a veces hasta ridículas. Ayer (martes), como parte de esta campaña sucia, salió un texto en las redes sociales fabricado con una herramienta que esta al acceso de todos ustedes, se llama 12 minutos la página, es muy fácil de usar y uno puede escribir cualquier cosa. Y esa persona carente de ideas y coraje escribe que vamos a despedir 800 empleados municipales, casi un 25 o 30% de los empleados iba a quedar en la calle, y más aún, dice que yo me tomo vacaciones después de las elecciones para evitar un escrache”, repasó el jefe comunal.

“ESTE INTENDENTE NO LE TIENE MIEDO A NADIE”

Fernández agregó: “Ustedes me conocen, cuando este Intendente tuvo que plantarse frente a la Gobernadora (María Eugenia Vidal) hacer la denuncia de hidráulica, a mi no me tembló el pulso para defender los intereses de Trenque Lauquen; este Intendente no le tiene miedo a nadie y no pienso echar a nadie”.

“Esto no es nuevo, en la campaña de 2015 la oposición decía que iba a echar a 150 empleados, otra vez la política del miedo. No sólo que no se echó a nadie sino que se incorporaron 170 empleados más que están cubriendo los déficit de servicios que la Municipalidad tenía. Hemos incorporado 50 personas a los jardines maternales para dar mejor servicio, y duplicamos la matrícula, que eso debe andar en términos absoluto de inversión social alrededor de unos 250 millones de pesos que yo podría haber ahorrado si mantenía los jardines chiquititos y acotados para un sector de la población. No echamos a nadie, incorporamos, enfermeros, médicos, sistemas informáticos; hemos hecho una inversión social, lejos de lo que dice de echar gente”, puntualizó.

Y para dejar aún más en evidencia la falsedad de la noticia, dio un claro ejemplo: “Ni siquiera tienen la picardía de escribir bien, porque habla de 350 cooperativistas y tenemos 35; este Intendente les dio dignidad a los cooperativistas y los homologó a un empleo municipal de primera categoría. Esta gestión los homologó y no los dejó en la calle.

Después de plantear que “la política se la jerarquiza desde el debate de ideas, y no de este tipo de estrategias repudiables y deleznables que lo único que hacen es generar incertidumbre” y de alertar que en la campaña política local “están interviniendo actores de otros lugares, segundas líneas mandados por algunos que pretenden colonizar Trenque Lauquen”, Fernández afirmó: “En estas elecciones se está discutiendo también el liderazgo de la región, y este Intendente va a seguir trabando para que Trenque Lauquen se posicione y mantenga el liderazgo de la región de la provincia de Buenos Aires”.

“Nosotros no nos vamos a someter a ningún otro municipio, nosotros vamos a defender los intereses de Trenque Lauquen. Y vamos a seguir trabando con el gobierno provincial que nos toque y con el gobierno nacional que no toque para consolidar el desarrollo de Trenque Lauquen como líder regional, que quede bien claro”, reiteró enfático.

También sostuvo que aquí “no aceptamos injerencias de otros lugares” y recordó que “Trenque Lauquen puede y ha mostrado históricamente gestión en momentos adversos, le ha tocado gestionar con gobiernos oficialistas y opositores y siempre ha sobresalido”.

Fernández aclaró que “a la ofensa y al agravio nosotros le vamos a contestar con más trabajo y más ideas” y precisó, por si hiciera falta, que durante su gestión, desde diciembre de 2015 en adelante, “no hemos atropellado, ni perseguido ni amedrentado a nadie porque piense distinto. Siempre desde el respeto, cumpliendo todo lo que se ha prometido. Lo que hacemos es trabajar intensamente para cumplir. Todo lo que hemos hechos es ejecutar una enorme cantidad de obras pública al servicio de la gente, tanto en superficie, como en profundidad; hicimos lo que debíamos hacer. Generamos una enorme inversión de capital en estos cuatro años, y los vecinos tienen la libertad de ir por todo Trenque Lauquen recorriendo lo que se ha hecho, por eso la gente está conforme y nos acompaña”.

“Sólo le pido a todos los actores políticos, seriedad, respeto y que no jueguen con la necesidad de la gente”, concluyó Fernández en la conferencia de prensa.