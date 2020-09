Fernández: “Millones de argentinos esperan el auxilio del Estado para tener una casa”

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy un acto en el distrito de San Antonio de Areco para inaugurar unas 784 viviendas del plan Procrear distribuidas en cinco provincias y sostuvo que “hay millones de argentinos que aún esperan el auxilio del Estado para poder acceder a casa propia”.

Fernández estuvo acompañado por los ministros María Eugenia Bielsa (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas); por la titular de Anses, Fernanda Raverta, y por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El presidente apuntó contra los cuatro años de gestión de Mauricio Macri al advertir que en ese tiempo las viviendas “se dejaron de construir por razones que uno no logra entender” y consideró que “otra vez tenemos que llegar nosotros a poner orden a todo eso”.

Fernández habló de “obras que se empezaron” antes de 2015 y “quedaron abandonadas durante cuatro años”. “En esos cuatro años tomamos deuda una y otra vez, los pícaros compraron dólares una y otra vez, se los llevaron del país y una y otra vez”, aseguró.

Y agregó: “La verdad es que uno no quiere echar culpas, no tiene ganas de andar estrujando el pasado, y mucho menos de generar diferencias. No estamos sembrado grietas, pero queremos que aprendamos que detrás de casa inconclusa que subyace en quién gobierna”.

Las viviendas inauguradas hoy están en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Misiones, La Rioja y Santiago del Estero. Y durante septiembre y octubre el Gobierno continuará con otras entregas que forman parte de 11 mil que la gestión anterior dejó inconclusas.

“Yo no estoy en paz con 11 mil casas sin terminar”, sostuvo Fernández. Y sostuvo que “hay millones de argentinos que aún esperan el auxilio del Estado para poder acceder a casa propia”.

De manera virtual, también participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suarez (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). (DIB) MT