Fernández le respondió a Zurro: “Que no le falte el respeto a los trenquelauquenses”

Zurro había realizado declaraciones periodísticas vinculadas con la crisis hídrica en las que había señalado: “Nosotros siempre estamos trabajando con este tema. En aquel momento decían que era cuestión política cuando criticamos la obra que se quería hacer del Meridiano, y ahora hasta el intendente de Trenque Lauquen reclama, pero en ese momento estaba calladito”, detalló.

Fernández señaló que si bien no es su estilo “la crítica ni la pelea”, consideró que “es hora de señalarle al señor Intendente que a los trenquelauquenses no nos gusta que nos quieran mandonear desde afuera y mucho menos que nos falten el respeto y nos mientan”.

El jefe comunal de Trenque Lauquen remarcó que en materia de inundaciones “y defensa de mi comunidad nunca estuve ‘calladito’ y he realizado denuncias y todas las acciones posibles. Mis vecinos saben que estoy al frente de la defensa de mi distrito, pero no necesito para demostrar eso vociferar ni sobreactuar los hechos. Trabajo todo el día, sobrevuelo, recorro y estoy de lunes a lunes con cada vecino ante la situación que atraviesa nuestro partido y realizo las gestiones necesarias en Provincia y Nación”. En este sentido arremetió: “Yo no necesito usar las inundaciones en términos políticos electoralistas, tenemos una larguísima historia de agua y desencuentros; y hacer política barata con este tema me parece que es faltarle el respeto no sólo a los trenquelauquenses sino a todos los habitantes del noroeste bonaerense que hace 30 años sufren con las inundaciones”.

Si hay algo que es necesario en este momento, subrayó, “es la responsabilidad y seriedad. Yo no voy a sumar confusión y desorden, ese no es mi estilo. Yo voy a seguir trabajando”, concluyó.