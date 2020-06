Fernández: “la bandera nos da cobijo en la adversidad, el gran logro de Belgrano fue pensar esa bandera para que nos hermane”

El intendente municipal, Miguel Fernández, encabezó el sábado por la mañana el acto oficial por el Día de la Bandera y en conmemoración del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano que se realizó en Plaza Italia, ubicada en Cuello y Monferrand, con la presencia de un grupo reducido de autoridades y sin las delegaciones escolares y público en general debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, que en esta etapa obliga al distanciamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir la propagación de la enfermedad.

“La Bandera es un gran sobretodo que nos da cobijo en la adversidad, el gran logro de Belgrano no fue la Bandera, fue pensar esa Bandera para que nos hermane”, señaló el Jefe Comunal, único orador del acto en Plaza Italia que, por el Decreto 797, fue declarado de Interés Público y Municipal.

Además de Fernández se encontraban presentes el presidente del Concejo Deliberante, Alberto Rodríguez Mera; el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo; la directora de Educación Municipal, Patricia Muñagorri; la directora de Cultura, María Elena Bocca; la jefa Distrital de Educación Estatal, Alejandra Marino; las inspectoras de Educación Artística, Fernanda González, y de Educación Primaria, Andrea Lassa; autoridades policiales y municipales.

El acto fue organizado por el Municipio en forma conjunta con la Escuela de Educación Estética nº1 Bruno Martínez y los alumnos del establecimiento participaron a través de la intervención que hicieron en la Plaza y de un video que realizaron y fue difundido a través de las redes sociales de la Municipalidad.

También estuvieron presentes Marcelo Luengo, portando la Bandera de la Provincia de Buenos Aires, y Leandro Álvarez, con la Bandera Argentina y en representación de la Cabalgata “Yo te saludo” que, también por el contexto actual de distanciamiento social, no se podrá llevar a cabo como se hace todos los 20 de Junio en homenaje a la Bandera y a su creador .

El Jefe Comunal y la Jefa Distrital de Educación, Alejandra Marino, fueron los encargados de izar la Bandera nacional mientras sonaba la canción Aurora, con la interpretación de los músicos Orlando Moro y Mili de Castro.

Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y en reconocimiento a la destacada personalidad de Belgrano, el Intendente y presidente del HCD colocaron una ofrenda floral en homenaje al prócer. Posteriormente se realizó un minuto de silencio para la reflexión sobre nuestro emblemático prócer, acompañado por el Toque de silencio a cargo de José Luis Villaro, director de la Banda Municipal Luis Perego

CONVICCIÓN Y PASIÓN

“Estamos en nuevo aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, un acto raro, atípico, producto de la situación sanitaria que vivimos en el país y en el mundo, quién hubiera dicho que Belgrano hoy iba a ser transmitido por streaming, pero también es importante llegar a quienes no están presentes con este sencillo y humilde acto que hacemos en memoria de Belgrano”, comenzó diciendo el Jefe Comunal.

En este marco Fernández invitó a reflexionar sobre “la riquísima historia y biografía de Belgrano porque todo lo que hizo lo hizo dentro de un contexto donde por su formación, luego de estudiar aquí en Buenos Aires y graduarse en Leyes en España, vivió en carne propia la Revolución Francesa, esas ideas libertarias de igualdad y fraternidad que hizo sembrar el germen junto a San Martín y a otros grandes prohombres de nuestra historia esas ideas revolucionarias”.

Como señaló Fernández “trajo esas ideas, las llevó adelante y las pudo sostener en el tiempo, no sin enfrentar a los poderes que en su momento generaban la dependencia”.

Si bien destacó la capacidad profesional de Belgrano remarcó sobre todo “la convicción y pasión para llevarlas adelante desafiando todas las adversidades”, señalando que “sin ser militar ya había participado en la revolución inglesa sin saber muy bien en la primera que tenía que hacer y en la segunda, ya después de esa primera derrota, cuando lo convocaron sabiendo lo que quería hacer”.

También destacó que “sin ser militar se hizo cargo del Regimiento de Patricios, fue dos veces jefe de la Expedición al Norte, trabajó en las batallas de Paraguay y de la Banda Oriental y no era militar, por eso hay que ser muy patriota y estar muy compenetrado con ese ideario para ir hacia adelante”.

Y agregó: “Hacer lo que creía que tenía que hacer para que este país fuera lo que tenía que ser y haber sido parte de la Revolución de Mayo, del Congreso de Tucumán en 1816 y haber seguido adelante”.

“Siempre nos referenciamos en Belgrano como si el gran logro fuera la Bandera que también fue un desafío hacia el poder de turno en el Virreinato y la tuvo que guardar por las dudas y enarbolarla cuando había una victoria”, dijo Fernández, y agregó: “Esas epopeyas del norte, del éxito jujeño, de las victorias de Salta y Tucumán y también de las derrotas porque cuando uno era chico y la historia reflejaba esas derrotas de Vilcapugio y Ayohuma uno veía a Belgrano como a un perdedor y a San Martín como el ganador, y después, de grande, uno entiende que eso es tener convicciones, que nadie es un perdedor por perder una batalla, él ganó la batalla de la convicción y de poder llevar adelante esas ideas revolucionarias, de haber contribuido a que hoy seamos un país”.

“NO DEFRAUDEMOS A BELGRANO”

En relación a la Bandera, Fernández señaló: “Esa bandera es la que hoy me marca el rumbo y nos alinea como comunidad, como sociedad; habitualmente en la Argentina discutimos todo, pero frente a la Bandera nos rendimos, en momentos de adversidad ,cuando a lo lejos vemos una bandera, sabemos que es la nuestra y nos juntamos”.

Y simbolizó a la enseña patria como “un gran sobretodo que nos da cobijo en la adversidad, el gran logro de Belgrano no fue la Bandera fue pensar esa Bandera para que nos hermane”.

Fernández destacó la gran personalidad de Belgrano al recordar que “murió en la pobreza, pidiendo disculpas por las deudas y diciéndole a uno de sus acreedores que cuando el Estado terminara con ese momento de efervescencia, se haría cargo de pagarle con lo que le debían de sus sueldos. No sé si se habrá hecho, este Estado a veces es medio complicado para pagar las deudas, pero él se fue con ese sueño de que el Estado que él había pensado se haría cargo, y murió pobre porque donó sus recursos entre otras cosas para la educación y varias veces mencionó en su autobiografía que la educación era la base del desarrollo”.

“Vaya si le debemos a Belgrano y a San Martin esta argentinidad que tenemos y en los momentos de adversidad siempre hay que volver al origen, que hay gente que sin saber y sin querer se hizo cargo de la emancipación de nuestro suelo pensando en las generaciones futuras y dándonos esta maravillosa Patria que tenemos. No defraudemos a Belgrano, no nos defraudemos a nosotros mismos y sigamos pensando que este país es posible en esas ideas libertarias de la Revolución de Mayo”, finalizó el Jefe Comunal.