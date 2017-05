Fernández: “Hay que aportar racionalidad a este conflicto”

En la noche del viernes, el intendente municipal, Miguel Fernández, fue al Concejo Deliberante a intercambiar puntos de vista con los concejales acerca de la compleja situación hídrica que atraviesa la región y detallar las gestiones que el municipio viene realizando con la Dirección Provincial de Hidráulica, en forma conjunta con los jefes comunales de los distritos afectados.

El mismo viernes, Fernández tenía programado un vuelo por las zonas inundadas. Lo acompañarían en el avión el senador bonaerense Hernán Albisu y el concejal Martín Sotullo Lanz, quien ejerce la presidencia del HCD por la licencia de Claudio Figal. Lo cierto es que la lluvia imposibilitó el vuelo.

Pese a ello, el jefe comunal cumplió con el encuentro pautado con los concejales. Expuso, por casi 40 minutos, el conflicto hídrico que se desató aquel miércoles 12 de abril, cuando en pleno festejo por el aniversario de la ciudad tomó la decisión de radicar una denuncia penal contra Hidráulica junto a sus pares de Tejedor y Rivadavia, a raíz de un corte no acordado de la ruta 33, a la altura de General Villegas.

n Sálvese quien pueda

Transcurrió un mes de sucesivas reuniones entre Provincia y municipios, entre acuerdos y negociaciones sobre las obras más convenientes. Sin embargo, la pueblada en General Villegas y el anuncio por parte del intendente Eduardo Campana de abrir la ruta 226 en la mañana del jueves pasado, aceleraron los tiempos.

La Provincia se plantó con presencia policial en la ruta para evitar un corte; Campana fue citado a una reunión de urgencia en Junín y posteriormente se emitió un comunicado. En líneas generales, se acordó mantener los dos tubos de desagüe en la ruta 226, colocar uno en la 33 y otros dos en la 188.

“Parecería que esto se está encauzando en el marco de una institucionalidad que no se debería haber perdido. Parecería que Villegas ha entendido que hay que darle una salida razonable a este problema”, dijo el intendente ante los concejales, y agregó: “Hoy la situación institucional está más estable, con acuerdos que parece que se van a cumplir, con una autoridad provincial que se ha puesto firme al enviar al grupo GAD a la ruta. Me preocupa mucho el descontrol, el sálvese quien pueda, lo más importante es aportar racionalidad a este conflicto, entender que todos pierden, acá no se salva nadie, es menester de la política conducir un conflicto, resolver las tensiones, es un trabajo de todos”.

n Pedido a la gobernadora

En este mes de idas y vueltas, Fernández informó además que se pidió a la Provincia la reparación de la compuerta en el canal Jauretche, que está fuera de servicio hace más de 10 años, y una solución definitiva para los productores agropecuarios de El Hinojo Las Tunas, que aún no cobraron una indemnización.

Por su parte, Hernán Albisu destacó que en la Cámara de Senadores se aprobaron todos los pedidos de emergencia agropecuaria que fueron presentados y reclamó la presencia de autoridades provinciales en la región para encauzar el conflicto y garantizar que los acuerdos sean respetados. El senador también apoyó un proyecto de Resolución presentado por el bloque del Frente Renovador y que más tarde el Cuerpo de concejales aprobaría por unanimidad. Mediante la normativa, se le solicitará a la gobernadora María Eugenia Vidal que convoque, en forma urgente, a una reunión entre todos los sectores involucrados.

n Segunda Sesión

Cerca de las 22 horas, y finalizada la exposición del intendente, los concejales comenzaron a sesionar. En forma unánime, y mediante la sanción de una Resolución, el Cuerpo expresó su disconformidad con el fallo de la Corte Suprema, que por mayoría declaró aplicable el 2×1 en un caso de Lesa Humanidad. Por otro lado, se remitió a la Comisión Administrativa para continuar bajo análisis el proyecto por el cuál se busca limitar la construcción de edificios de altura frente a la plaza San Martín.

A la Comisión Administrativa volvió el proyecto de Martín Sotullo Lanz por el cuál buscó la creación de un Régimen de Incentivo para la Creación de Empleo Registrado, cuyo objetivo es promover el desarrollo y el empleo “en blanco” en el distrito, otorgándoles a los privados beneficios en el pago de las tasas municipales. Sin embargo, el oficialismo argumentó que no hay partida presupuestaria para semejante iniciativa, que representa “un premio a los morosos” y que de aplicarse, podría desembocar en un mercado desigual de bonos. De común acuerdo, lo seguirán trabajando en la Comisión.

Por último, hay que mencionar que el bloque del Frente para la Victoria, integrado por Pablo Larrosa y Federico Crowder, hizo visible un reclamo con carteles pegados en sus bancas. En los mismos se lee: “Libertad a Milagro Sala”.