Fernández: “Es un momento para poner el hombro”

Tras la reunión de gabinete ampliado itinerante que marcó la jornada política de ayer en Trenque Lauquen, el intendente Miguel Fernández calificó a la cita como “excelente” y volvió a hablar de “un día histórico”.

En un resumen del encuentro, el jefe comunal explicó que “los ministros de Nación le informaron a todo el equipo de gobierno de la Provincia todas las acciones que se vienen desarrollando en cada área específica”. “Mucho de esto lo conocemos, pero también en el ida y vuelta a veces se cruzan los intereses de uno y otro, y cada uno defiende lo suyo. Fue muy interesante”, detalló.

Intenciones

Respecto a los comentarios del presidente Macri sobre que no recibió ningún pedido en particular de parte del intendente, el propio Fernández señaló que eso se dio así porque no se trata de “pedir por pedir”. “Nosotros venimos pidiendo desde que asumimos y la verdad es que éste es un momento difícil, y tenemos lo suficiente de obra pública como para ejecutar y resolver los problemas que tiene Trenque Lauquen, y tampoco es pedir por pedir para satisfacer el ego. Éste es un momento para poner el hombro. Le agradecí tanto al presidente como a la gobernadora todo lo que han hecho por Trenque Lauquen estos tres años, y les di el informe de gestión, que habla a las claras de todo el acompañamiento que tuvimos. Y éste no es un momento para pedir, sino para ofrecer lo que nosotros podamos hacer para que el país y la provincia salgan adelante”, remarcó.

Además Fernández contó que habló con el presidente y la gobernadora de planes de vivienda y adelantó futuros encuentros con el titular del Banco Provincia, Juan Curutchet, para abordar la posibilidad de generar nuevas alternativas para construcción de casas con el Banco y Nación.

Manifestaciones

Por otro lado, hubo una referencia del intendente a las manifestaciones concretadas ayer, donde hubo “aguas divididas” entre grupos que le mostraron su apoyo al presidente y Vidal, y otros que manifestaron su descontento con la visita. Así Fernández dijo: “Trenque Lauquen demuestra que tiene una cultura cívica más allá de la discusión, más allá del disenso. Creo que nuestros visitantes han tenido la sensación de que se los trató con respeto. Hay gente a la que no le gusta este gobierno, como también a la que no le gustaban cosas del gobierno anterior. Acá lo que hay que tener es una mirada de corto, mediano y largo plazo que nos saque del atolladero que tenemos como país hace tantos años. Respeto las opiniones de los que no gustan de este gobierno, por eso cada dos años hay elecciones y ahí es donde hay que validar títulos y demostrar todo lo que se hizo y lo que se propone para el futuro, y cada uno puede mostrar libremente lo que hace y tiene”.